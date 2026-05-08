Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên hàng loạt Vụ, Cục và 2 đơn vị sự nghiệp là Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống.

Riêng Vụ Bảo hiểm y tế được Bộ Y tế đề xuất tổ chức lại thành Cục Bảo hiểm y tế; Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia tổ chức lại thành Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Lý giải việc này, Bộ Y tế cho biết Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia trước tháng 11/2022 là Cục Công nghệ thông tin - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế về công nghệ thông tin, chuyển đổi số lĩnh vực y tế.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ Y tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế rất nặng nề. Hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được phân công cho Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Phòng Quản lý công nghệ thông tin); nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện được phân công cho Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chồng chéo. Vì thế cần thiết tổ chức lại thành một đầu mối là Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc Bộ Y tế.

Trong khi đó, Vụ Bảo hiểm y tế có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế. Vụ này được giao 9 nhóm nhiệm vụ chuyên ngành về bảo hiểm y tế và thêm một số nhiệm vụ mới được giao bổ sung như: xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế; xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế; giải pháp tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở…

Bộ Y tế nhận thấy việc thành lập 2 tổ chức cấp Cục (Cục Bảo hiểm y tế, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số) như trên đáp ứng các tiêu chí tại Nghị định số 303/2025 của Chính phủ.

Đề án thành lập 2 Cục cũng được cơ quan này gửi kèm theo hồ sơ tới Bộ Tư pháp thẩm định.

19 đơn vị thuộc Bộ Y tế theo dự thảo gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Cục Bảo hiểm Y tế; Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số; Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý dược; Cục An toàn thực phẩm; Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; Cục Khoa học công nghệ và đào tạo; Cục Dân số; Cục Phòng bệnh; Cục Bà mẹ và Trẻ em; Cục Bảo trợ xã hội; Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống.

Duy nhất Vụ Kế hoạch - Tài chính được đề xuất có 3 phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ theo quy định.

Tại tờ trình gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Y tế cho biết dự thảo được kế thừa các quy định phù hợp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ này tại Nghị định số 42/2025.

Bộ Y tế đã tiến hành rà soát, bổ sung quy định đầy đủ, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo không bỏ sót, không trùng dẫm, chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với các bộ, ngành khác.