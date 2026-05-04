Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sắp xếp, tổ chức lại như thế nào?

Sáng 4/5, Bộ Tư pháp cho biết đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay thế Nghị định số 37/2025).

“Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trải qua quá trình tinh gọn năm 2025 nên đảm bảo hợp lý để bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Các đơn vị đều đang đảm bảo các tiêu chí thành lập đơn vị theo quy định”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan soạn thảo) nêu quan điểm.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội (Ảnh: Luật sư).

Các Cục của Bộ Giáo dục và Đào tạo không đảm bảo các tiêu chí xác định Cục loại 1 và đảm bảo tiêu chí phân loại là Cục loại 2 theo Nghị định 303/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức gồm 8 Vụ, 5 Cục và Văn phòng Bộ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2) hiện có 51 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 70 hợp đồng lao động.

Tạp chí Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), có 25 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

“Tạp chí có số lượng viên chức nhỏ; phạm vi, vai trò không trọng yếu trong phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Qua rà soát và tham khảo kinh nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ sau sắp xếp cấp Bộ đã sáp nhập hai tạp chí trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và truyền thông, chuyển về trực thuộc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ. Do đó cần thiết sắp xếp, tổ chức lại Tạp chí Giáo dục về Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để tiến hành sáp nhập với Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam”, hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp cho hay.

Viện Khoa học Giáo dục là đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3), số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao là 415 người.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ phục vụ chức năng quản lý nhà nước trong tình hình mới cần thiết đổi tên thành Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục. Điều này nhằm định hình lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện, tập trung vào công tác nghiên cứu hỗ trợ xây dựng chiến lược, chính sách giáo dục cho ngành. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về giáo dục sẽ được ưu tiên các cơ sở giáo dục đại học (đồng thời cũng là tổ chức khoa học và công nghệ) thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng tên gọi mới cũng tương đồng với các Viện của các Bộ khác như: Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính; Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế; Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, Bộ Công thương; Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Bộ Xây dựng.

Với đề xuất trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giảm một đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Dự thảo cho thấy, Tạp chí Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại; thời hạn hoàn thành trước ngày 1/9.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn (Ảnh: MOET).

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dự thảo trên gồm: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Phổ thông; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Học sinh, sinh viên; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng;

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Báo Giáo dục và Thời đại; Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc theo quy định của pháp luật - trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.