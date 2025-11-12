Bộ trưởng nêu lo ngại nếu năm 2045 Việt Nam không vượt ngưỡng thu nhập cao

Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác khoa giáo năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp xã trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 3 giai đoạn phát triển công nghệ của một quốc gia gồm đầu tư, thẩm thấu và sáng tạo.

Theo ông Hùng, Việt Nam đang ở giai đoạn 2 mua về dùng và bắt đầu hiểu, vận hành và cải tiến công nghệ. Phần sáng tạo ra công nghệ chưa nhiều và nếu không tiến vào giai đoạn 3 thì không thể phát triển.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Toàn Thắng).

Ông Hùng cho rằng để đạt thu nhập cao vào năm 2045, GDP Việt Nam phải tăng ít nhất 5 lần trong 20 năm tới. Nếu 10 năm đầu tăng trưởng liên tục 10% thì 10 năm tiếp theo vẫn phải tăng trưởng 7% thì mới đạt mục tiêu trăm năm thành lập nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là một mục tiêu cao chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cực kỳ khó, nhưng là con đường duy nhất để đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cho biết Việt Nam vào thu nhập trung bình năm 2010, ông Hùng lo ngại nếu năm 2045, Việt Nam không vượt ngưỡng thu nhập cao thì nguy cơ cao là sẽ vào bẫy thu nhập trung bình.

Ông nêu dẫn chứng trước đó Nhật Bản mất 25 năm để vượt qua thu nhập trung bình, Hàn Quốc mất 32 năm, Trung Quốc mất 24 năm.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với nhiều quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp có tính cách mạng, giống như Nghị quyết khoán 10 cho nông nghiệp cách đây 40 năm, nhưng lần này là cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông cho rằng nếu như khoán 10 tạo ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp để Việt Nam thoát nghèo, thì Nghị quyết 57 với tinh thần khoán 10 sẽ là cú hích, giải phóng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, tinh thần khoán 10 của Nghị quyết 57 là quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm; là trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm; là chấp nhận rủi ro, đánh giá dựa trên hiệu quả tổng thể; người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo của mình.

Theo ông Hùng, cần thay đổi cách tiếp cận, từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu, từ không chấp nhận rủi ro của từng dự án nghiên cứu sang đánh giá hiệu quả tổng thể của các dự án nghiên cứu và chấp nhận rủi ro của một dự án nghiên cứu...