Bộ Dân tộc và Tôn giáo ký bản ghi nhớ hợp tác với UNDP
(Dân trí) - Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ký kết bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc.
Chiều 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Y Thông, đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo và bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, đã chính thức ký kết bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa hai bên.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UNDP, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, bình đẳng và không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc cũng như các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc.
Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, lễ ký kết bản ghi nhớ hôm nay là minh chứng sinh động cho cam kết mạnh mẽ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về công tác dân tộc.
Thông qua hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, kinh nghiệm và sáng kiến toàn cầu để phục vụ cho sự phát triển bền vững và bao trùm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đồng thời, việc ký kết cũng thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng của Việt Nam trong việc chia sẻ với cộng đồng quốc tế những kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác dân tộc - một lĩnh vực luôn gắn liền với đường lối nhân văn, đoàn kết và phát triển toàn diện con người Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước”.
Đại diện thường trú UNDP, bà Ramla Khalidi, khẳng định quan hệ đối tác mới này đánh dấu một giai đoạn hợp tác đầy hứa hẹn, tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa UNDP và Chính phủ Việt Nam, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số trên toàn quốc.
“54 dân tộc của Việt Nam phản ánh sự đa dạng và sức mạnh phi thường của đất nước. Việc bảo đảm để mọi cộng đồng đều có thể tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển là yếu tố then chốt để đạt được sự tiến bộ bền vững và công bằng”, bà Ramla Khalidi khẳng định.
Tại buổi ký kết, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thông tin, tham vấn định kỳ, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo và hoạt động truyền thông.
Các bên cam kết minh bạch, ghi nhận và quảng bá đóng góp của nhau trong mọi hoạt động hợp tác.
Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký, với thời hạn 5 năm và có thể gia hạn thêm dựa trên thỏa thuận song phương.
Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với UNDP là kết quả của quá trình trao đổi kỹ lưỡng trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau; cùng với sự phối hợp tích cực từ phía Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp.
Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể, gồm: Hợp tác triển khai thực hiện Công ước Quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD), các khuyến nghị của Ủy ban công ước CERD cũng như các cơ chế quốc tế khác về quyền con người thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 14/12/20224 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Công ước CERD.
Tăng cường trao đổi hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên một số lĩnh vực công tác dân tộc: Hỗ trợ phát triển sinh kế và khởi nghiệp; nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số.
Hợp tác giải quyết các vấn đề chuyên đề khác như tăng cường sự tham gia của người dân tộc thiểu số trong các vị trí lãnh đạo công, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hợp tác trong tuyên truyền các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực công tác dân tộc đến bạn bè quốc tế.