Bộ Công Thương đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức như thế nào?

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (thay thế Nghị định số 40/2025) đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được đề xuất giảm từ 21 đơn vị hiện nay xuống còn 20 đơn vị, giảm một đầu mối cấp Vụ.

Trong đó, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp đổi tên thành Vụ Kế hoạch - Tài chính, do thời gian tới sẽ giảm bớt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp với vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Cụ thể, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không chuyển về thuộc Bộ Công Thương. Bộ sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số được đổi tên thành Cục Thương mại điện tử, sau khi chuyển giao mảng chuyển đổi số sang Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

Tổ chức lại và đổi tên Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thành Cục Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; đồng thời chuyển giao mảng tiết kiệm năng lượng sang Vụ Dầu khí và Than, chuyển mảng quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công sang Cục Công nghiệp.

Bộ Công Thương (cơ quan soạn thảo) đề xuất hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên thành Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Hội nhập kinh tế quốc tế. 9 phòng trong Vụ này được đề nghị tiếp tục duy trì để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác đối ngoại, đàm phán và hợp tác về thị trường với nước ngoài.

Cục Năng lượng - Dầu khí sẽ được thành lập trên cơ sở Vụ Dầu khí và Than, tiếp nhận mảng nhiệm vụ tiết kiệm năng lượng của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

15 đơn vị khác được Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì, gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại;

Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp liên quan đến hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ này.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được đề xuất tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do và các loại hình khu kinh tế khác đến khi chuyển giao sang Bộ Công Thương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu trên sang Bộ Công Thương.