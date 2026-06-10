Bộ Công an “lấy công nghệ chặn gian lận công nghệ” trong kỳ thi THPT

Văn phòng Bộ Công an vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức tọa đàm cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của lực lượng Công an nhân dân.

Tại tọa đàm, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, cho biết kỳ thi năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia, cao nhất từ trước đến nay. Kỳ thi diễn ra tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc, với sự tham gia của hàng trăm nghìn giáo viên.

Theo Đại tá Quang, kết quả kỳ thi không chỉ dùng để đánh giá chất lượng dạy và học, mà còn là căn cứ để học sinh xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Vì vậy, kỳ thi nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, nhất là hàng triệu phụ huynh. Kỳ thi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiêu cực, gian lận, thậm chí vi phạm pháp luật.

Siết chặt an ninh từ khâu ra đề, in sao đến chấm thi

Thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 402, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn cho kỳ thi. Lực lượng công an tập trung vào các hành vi như thi thuê, thi hộ, thi kèm; mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và công cụ trí tuệ nhân tạo để gian lận thi cử.

Bên cạnh đó, Bộ Công an yêu cầu kiểm soát các nguy cơ vi phạm quy trình, quy định tại các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, coi thi và chấm thi; xử lý hành vi tung tin thất thiệt, sai sự thật gây hoang mang dư luận; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm tổ chức kỳ thi.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Ảnh: Bộ Công an).

Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện chuyên dụng để bảo vệ quá trình ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi. Tại địa điểm ra đề và in sao đề thi, lực lượng chức năng bố trí tuần tra, kiểm soát 24/24h nhằm bảo đảm cách ly tuyệt đối thông tin.

Tại các điểm thi, công an địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, xử lý các sự cố thiên tai, bão lụt; đồng thời bố trí đủ lực lượng thường trực phối hợp với điểm thi trong thời gian thi để bảo vệ đề thi, bài thi và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Đại tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ “Tối mật”. Mọi hành vi làm lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.

Để bảo mật đề thi, công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng, thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm những người ra đề, in sao đề thi được cách ly tuyệt đối với bên ngoài trong suốt quá trình làm việc. Quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi đều có cán bộ, chiến sĩ công an giám sát, bảo vệ 24/24h.

Cảnh giác tin giả “lộ đề”, gian lận bằng công nghệ cao

Theo Bộ Công an, phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo là nội dung trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là nguy cơ cần được nhận diện sớm, nhất là trong bối cảnh các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, dễ ngụy trang.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận. Lực lượng chức năng cũng phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên cách phát hiện các thiết bị như tai nghe, camera siêu nhỏ được ngụy trang dưới dạng cúc áo, kính mắt, bút...

Các địa phương được khuyến cáo thí điểm sử dụng thiết bị kỹ thuật để phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao. Theo Đại tá Quang, đây là giải pháp cần thiết trên tinh thần “lấy công nghệ để phát hiện, phòng ngừa gian lận bằng công nghệ”, hỗ trợ giáo viên coi thi và bảo đảm môi trường thi công bằng, nghiêm túc.

Phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Bộ Công an khuyến nghị thí sinh cần nắm vững và thực hiện nghiêm quy chế thi, tuyệt đối không mang vật dụng cấm vào khu vực thi, đặc biệt là điện thoại di động, đồng hồ thông minh và thiết bị thu phát thông tin, kể cả khi đã tắt nguồn.

Việc vi phạm quy chế thi có thể dẫn đến đình chỉ thi, hủy kết quả và để lại hậu quả trong hồ sơ học tập. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thí sinh có thể bị xử lý hình sự.

Bộ Công an đồng thời khuyến cáo thí sinh không tin, không mua bán, không lan truyền thông tin “lộ đề thi” trên mạng xã hội, bởi đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc gây hoang mang trước giờ thi.

Đối với phụ huynh, Bộ Công an khuyến cáo tuyệt đối không tiếp tay cho sai phạm, không tìm kiếm, mua bán hoặc thuê mượn thiết bị công nghệ cao để con em gian lận. Phụ huynh cũng cần cảnh giác với các lời hứa hẹn “chạy điểm”, “bao đỗ đại học”, bán “đề thi gốc” trên mạng và không chuyển tiền cho các đối tượng này.

Với giáo viên làm công tác tổ chức kỳ thi, Bộ Công an lưu ý nêu cao kỷ luật, đạo đức công vụ, tuân thủ tuyệt đối quy chế thi, thực hiện đúng quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản đề thi và bài thi. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, không nể nang, bao che hoặc tiếp tay cho bất kỳ hành vi gian lận nào.