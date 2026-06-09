Kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau sáp nhập và những con số chưa từng có

Một năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26-27/6/2025 tại 63 tỉnh, thành phố. Chỉ ba ngày sau đó, từ 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành bộ máy hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi năm ngoái phần nào đã mang dấu ấn của giai đoạn chuyển tiếp khi công tác chấm thi được thực hiện theo địa giới mới. Tuy nhiên, năm 2026 mới là lần đầu tiên toàn bộ các khâu của kỳ thi - từ chỉ đạo, in sao đề, coi thi đến chấm thi - được thực hiện thống nhất trong phạm vi 34 địa phương.

Điều đó tạo nên một bức tranh mới về quy mô tổ chức.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bản đồ tổ chức thi thay đổi sau khi cả nước còn 34 tỉnh, thành phố

Sau sáp nhập, nhiều tỉnh thành mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ hai hoặc ba đơn vị hành chính cũ. Điều này khiến công tác tổ chức kỳ thi tại nhiều địa phương được triển khai trên phạm vi rộng hơn, với quy mô điều phối nguồn lực lớn hơn.

Đáng chú ý, TPHCM vượt qua Hà Nội trở thành địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm nay, TPHCM có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, TPHCM bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi, huy động hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng phối hợp tham gia công tác thi.

Việc mở rộng địa bàn cũng khiến công tác vận chuyển đề thi có nhiều thay đổi. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, quãng đường vận chuyển đề thi xa nhất trước đây chỉ khoảng 50km, nay tăng lên gần 200km. Thành phố đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật và kịp thời.

Giám thị coi thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM năm 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Đứng thứ hai về quy mô là Hà Nội với 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước.

Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. Hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi cùng hơn 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Công an thành phố cũng huy động gần 900 cán bộ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em. Đây là số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị thi, coi thi đến chấm thi.

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi theo chương trình mới

Giống như năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn hai loại đề dành cho hai chương trình khác nhau như năm ngoái.

Như vậy, những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường liên hệ thực tiễn và giữ tỷ lệ phân hóa gồm khoảng 40% câu hỏi ở mức nhận biết, 30% mức thông hiểu và 30% mức vận dụng.

Trong 17 môn thi tốt nghiệp THPT, chỉ môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại sử dụng hình thức trắc nghiệm với các dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng, đúng - sai và trả lời ngắn.

Theo thống kê, năm nay môn lịch sử tiếp tục là môn tự chọn được nhiều thí sinh lựa chọn nhất với 570.800 em, tăng hơn 71.400 em so với năm 2025.

Vật lý đứng thứ hai trong nhóm môn tự chọn với 389.630 thí sinh đăng ký, tăng hơn 35.300 em.

Các môn gắn với định hướng STEM và công nghệ có tốc độ tăng trưởng cao dù số đăng ký còn hạn chế. Cụ thể, số thí sinh chọn công nghệ công nghiệp tăng hơn 204%, tin học tăng hơn 142%, còn công nghệ nông nghiệp tăng hơn 41% so với năm trước.

Ngược lại, một số môn truyền thống ghi nhận xu hướng giảm, chẳng hạn ngoại ngữ giảm gần 17.500 thí sinh, địa lý giảm hơn 45.300 thí sinh và sinh học giảm hơn 2.300 thí sinh.

Theo kế hoạch, 14h chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.