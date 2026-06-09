Học sinh từ đặc khu vào đất liền thi tốt nghiệp THPT được ăn, nghỉ miễn phí

Chiều 9/6, Đội xe Công an tình nguyện Công an tỉnh An Giang tổ chức đón 157 em học sinh đặc khu Kiên Hải vào Rạch Giá để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Công an tỉnh An Giang tổ chức đón các em học sinh trên địa bàn đặc khu Kiên Hải vào phường Rạch Giá tham dự Kỳ thi THPTQG 2026 (Ảnh: Tiến Dũng).

Các em được bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ di chuyển hành lý di đến nơi lưu trú và các điểm dự thi bảo đảm an toàn.

Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang cũng trao tặng 6 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS và THPT Lại Sơn; Trường THCS và THPT Kiên Hải có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em yên tâm tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt.

Liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPTQG năm 2026, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cũng thành lập nhiều đội hình hỗ trợ phục vụ kỳ thi gồm: Đội chiến sĩ truyền thông; Đội hình xung kích đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi; Đội tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng.

Các đội được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết: “Các đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với mong muốn đồng hành, tiếp sức cho các em học sinh, nhất là các em đến từ khu vực biển đảo, vùng còn nhiều khó khăn có điều kiện tham gia kỳ thi an toàn, thuận lợi. Qua đó góp phần tạo tâm lý tốt để các em tự tin, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi”.