Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 10/6, Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra hệ thống xả nước thải của Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Quyết định xử phạt nêu rõ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình) đã thực hiện 3 hành vi vi phạm chính: Xả nước thải từ khu giặt sấy và khu tập kết rác ra hệ thống thoát nước đô thị, với nhiều chỉ số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần; Xả nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung vượt quy chuẩn cho phép; Lắp đặt đường ống, thiết bị để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy mức độ ô nhiễm đáng báo động. Cụ thể, tại điểm xả của khu giặt sấy và khu tập kết rác, chỉ tiêu Coliforms (đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật) vượt quy chuẩn tới 310 lần. Tại hệ thống xử lý nước thải tập trung, chỉ tiêu Coliforms cũng vượt 26,33 lần, cùng nhiều thông số khác vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Với các hành vi trên, cơ quan chức năng đã áp dụng mức phạt tiền cụ thể: Hành vi xả nước thải tại khu giặt sấy và khu tập kết rác: 775 triệu đồng; Hành vi xả nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 465 triệu đồng; Hành vi lắp đặt đường ống xả thải không qua xử lý: 850 triệu đồng.

Tổng cộng, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ phải nộp phạt 2,09 tỷ đồng.

Nước thải từ việc giặt sấy đồ vải và vệ sinh nơi tập kết rác sinh hoạt của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ chưa qua xử lý được xả ra bên ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với thời hạn là 4,5 tháng. Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường với thời gian 4,5 tháng.

Theo cơ quan chức năng, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc trám lấp các đường xả thải, tháo dỡ đường ống vi phạm và thu gom toàn bộ nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung. Đây được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét xử phạt.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, ngày 17/4, Công an TP Cần Thơ phối hợp các cơ quan chức năng, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Kiểm tra xung quanh khu vực bệnh viện, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ bệnh viện có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện S.I.S đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, nước thải từ khu vực giặt sấy đồ vải của Bệnh viện Quốc tế S.I.S Cần Thơ không đưa về hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện mà thải trực tiếp không qua xử lý ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ.