Vụ nước giếng khoan đổi màu tím: Xử phạt doanh nghiệp hơn 1,5 tỷ đồng

Theo quyết định xử phạt, qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao; không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý phù hợp.

Công ty TNHH BOB Hà Nội không báo cáo cơ quan cấp giấy phép môi trường để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một số nội dung của giấy phép môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường xả thải khác nhằm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Nhà máy giặt là của Công ty TNHH BOB Hà Nội tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng (Ảnh: Thanh Tùng).

Công ty này còn có hành vi pha loãng nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp lưu lượng nước thải 80-100m3/ngày đêm; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 1,1 lần.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH BOB Hà Nội còn bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4-5 tháng để khắc phục vi phạm.

Doanh nghiệp cũng bị yêu cầu phá dỡ rãnh thu gom nước mặt (nước mưa chảy tràn) thông với hố ga thu gom nước thải từ xưởng giặt là, trước khi nước thải được dẫn vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Hệ thống nước thải từ nhà máy giặt (Ảnh: Thanh Tùng).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu công ty phải cải tạo, xây lại hố ga thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải từ xưởng giặt là được dẫn qua hố ga về bể điều hòa, không để thẩm thấu hoặc chảy tràn ra rãnh thu gom nước mưa.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải hoàn trả mặt bằng khu đất đã đào thành ao chứa nước thải chưa qua xử lý trước khi bơm lên trạm xử lý nước thải tập trung, phá dỡ toàn bộ công trình, đường ống dẫn nước giếng khoan dùng để pha loãng nước thải tại bể khử trùng của hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, người dân thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng hoang mang trước hiện tượng nước giếng khoan và suối Dòng Sông trong thôn bất ngờ chuyển sang màu tím, kèm theo mùi nồng nặc.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước sạch để sinh hoạt. Họ nghi ngờ nguyên nhân chính là do việc xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội hoạt động trên địa bàn gây ra.

Nước giếng của hộ dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, đổi màu tím bất thường (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày 15/4, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đã vào cuộc kiểm tra và lấy mẫu nước để phân tích.

Lãnh đạo Công ty TNHH BOB Hà Nội cũng thừa nhận, vào tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải đã ngủ quên, khiến nước giặt chưa qua xử lý tràn ra ngoài, gây ra sự cố môi trường. Cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty nêu trên dừng hoạt động sản xuất cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.