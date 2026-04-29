Bé trai 13 tuổi tử vong trong cơn dông lốc ở Thanh Hóa

Chiều 29/4, ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng 22h ngày 28/4, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Trận thiên tai đã làm sập căn nhà sàn của một hộ dân, khiến một nam sinh thiệt mạng.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu V.T.L. (13 tuổi, trú tại bản Cua, xã Nam Xuân). Cháu L. đang ngủ cùng ông bà nội trong căn nhà sàn thì cơn dông lốc ập đến, đánh sập ngôi nhà. Nhiều khối gỗ nặng đè trúng nơi cháu L. nằm, khiến nạn nhân tử vong.

Căn nhà nơi cháu L. nằm bị đổ sập sau trận dông lốc (Ảnh: UBND xã Nam Xuân).

Theo báo cáo từ UBND xã Nam Xuân, trận dông lốc đã làm 10 hộ dân bị hư hỏng nhà ở. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp, 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái.

Ngoài xã Nam Xuân, trận mưa kèm dông lốc tối 28/4 còn gây thiệt hại tại nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê từ Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, tại các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên, Pù Luông..., dông lốc làm tốc mái hàng chục nhà dân.

Nhiều nơi cũng ghi nhận cây xanh đổ chắn ngang đường giao thông, cổng chào bị sập, mái trường học bị tốc mái. Toàn tỉnh ghi nhận gần 280ha lúa đang giai đoạn trổ bông, cùng ngô và keo bị gãy đổ, tập trung tại các xã Mậu Lâm, Thăng Bình, Các Sơn và Quý Lương.

Chính quyền các xã đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà, đồng thời phối hợp với ngành điện lực khắc phục các cột điện bị gãy và kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn.