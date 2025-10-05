Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Bộ Công an).

Đại hội đã tán thành cao với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030, xác định 3 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 đột phá chiến lược.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Đại tướng, thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các Tiểu ban của Đại hội; các cơ quan chức năng của Đảng ủy Công an Trung ương, các cơ quan Trung ương cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, sau Đại hội, các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội; quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, đưa Nghị quyết thành hiện thực trong thực tiễn công tác và chiến đấu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội kêu gọi toàn lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.