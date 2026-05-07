Xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải, bé gái 4 tuổi tử vong ở Đồng Nai

Ngày 7/5, CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 cha con thương vong.

Xe máy lọt dưới gầm ô tô tải sau tai nạn (Ảnh: Đ.X.).

Trước đó, trưa cùng ngày, xe ben lưu thông trên đường ĐT741 theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi ô tô tải lưu thông đến ngã ba giao với đường số 1, phường Đồng Phú, TP Đồng Nai (khu vực huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), tài xế cho xe rẽ phải vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú và xảy ra va chạm với xe máy do anh Đinh Thanh T. (50 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, chở theo con gái 4 tuổi.

Cú tông mạnh khiến người và xe máy bị kéo lê dưới gầm ô tô tải. Hai cha con bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé 4 tuổi đã tử vong sau đó.