Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Góc nhìn quốc tế về niềm tin và phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm và các cử tri đến điểm bỏ phiếu Khu vực bỏ phiếu số 02 phường Ba Đình, thành phố Hà Nội (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI của Việt Nam vừa được công bố đã hoàn tất một quy trình hiến định, đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng.

Những con số không chỉ phản ánh kết quả lựa chọn đại biểu, mà còn cho thấy sự tin tưởng và đồng thuận của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản trị của Nhà nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, niềm tin ấy càng trở nên có ý nghĩa. Đó không chỉ là nền tảng chính trị vững chắc, mà còn là động lực để các chủ trương, chính sách lớn được triển khai hiệu quả, đi vào đời sống một cách thiết thực và vững chắc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Anh, học giả người Anh, ông Kyril Whittaker cho biết khi nghiên cứu về Việt Nam, ông nhận thấy rằng trong giai đoạn phát triển hiện nay, việc củng cố niềm tin xã hội gắn liền chặt chẽ với định hướng lớn của đất nước, nơi phát triển không chỉ dừng ở tăng trưởng, mà hướng tới hiệu quả quản trị và chất lượng sống của người dân.

Theo ông Kyril Whittaker, tinh thần xuyên suốt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) là nhấn mạnh phát triển và tạo đột phá.

Với những mục tiêu được hoạch định cho tương lai của đất nước, hàng loạt cải thiện lớn được định hình trên các lĩnh vực: hạ tầng, môi trường sống, khả năng tiếp cận công nghệ, mức sống, y tế và nhiều phương diện khác - tất cả đều sẽ được tiếp tục nâng cấp một cách bền vững.

Như vậy, phát triển không còn được hiểu đơn thuần là tăng trưởng kinh tế, mà là một cấu trúc toàn diện, nơi chất lượng đời sống và hiệu quả quản trị gắn kết chặt chẽ với các chỉ số kinh tế.

Đại hội Đảng XIV cũng đề cao việc đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, đồng thời củng cố quyền làm chủ của nhân dân thông qua tinh gọn bộ máy nhà nước và ứng dụng công nghệ trong quản trị, qua đó tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân ở cả cấp địa phương và trung ương.

Đi sâu hơn vào từng lĩnh vực, các chính sách cụ thể tiếp tục cho thấy rõ định hướng "lấy con người làm trung tâm".

Trong lĩnh vực y tế, vị học giả người Anh dẫn lại một mục tiêu đáng chú ý trong Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đó là đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Theo ông, một cam kết như vậy không chỉ mang ý nghĩa phúc lợi, mà một nguyên lý nền tảng được khẳng định rõ ràng: "Nhân dân là chủ thể trung tâm và là ưu tiên cao nhất trong xây dựng và thực thi chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh".

Học giả người Anh nhận định khi "dân là gốc" được cụ thể hóa bằng chính sách, bằng lộ trình và nguồn lực, thì niềm tin không còn trừu tượng. Mỗi người dân đều có thể cảm nhận điều này trong từng dịch vụ công, từng cơ hội tiếp cận.

Không chỉ dừng ở y tế, cách tiếp cận này còn được thể hiện trong lĩnh vực việc làm và thích ứng với công nghệ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, ông Kyril Whittaker nhận định các chính sách về việc làm của Việt Nam hướng tới bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, ổn định thu nhập và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người lao động.

Và quan trọng hơn: những biện pháp này góp phần bảo đảm rằng "học tập là một quá trình suốt đời", đồng thời giúp hạn chế tác động bất lợi của phát triển công nghệ đối với việc làm.

Ông Kyril Whittaker nhấn mạnh tại Việt Nam, "việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân có mối liên hệ trực tiếp với sự phát triển của quốc gia. Nói cách khác, thước đo của phát triển chính là con người, giá trị của mỗi chính sách, mỗi dự án được xác định trước hết ở mức độ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân".

Nhìn từ thực tiễn sau cuộc bầu cử Quốc hội, nhận định này càng trở nên có ý nghĩa. Lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là sự gửi gắm một kỳ vọng phát triển - nơi mọi quyết sách cuối cùng đều phải hướng tới đời sống của người dân.

Trong mạch đó, học giả Kyril Whittaker cho rằng Đại hội XIV đã giúp soi chiếu rõ hơn định hướng phát triển hiện nay, "là một dấu mốc "đột phá", nơi đổi mới công nghệ, dân chủ xã hội chủ nghĩa và kỷ cương quản trị hội tụ, bảo đảm sự phát triển nhanh chóng nhưng vẫn lấy con người làm trung tâm".

Ở đó, con người - với đầy đủ nhu cầu, kỳ vọng và phẩm giá - mới là trung tâm của mọi nỗ lực. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với niềm tin và đồng thuận xã hội được củng cố sau bầu cử Quốc hội, những chủ trương và chính sách không chỉ được triển khai trên văn bản, mà đi vào đời sống một cách sinh động, để từng người dân cảm nhận được hơi ấm của đổi thay, thấy rõ thành quả phát triển lan tỏa đến từng mái nhà.