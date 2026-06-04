Hà Nội:
Ba ô tô va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 2
(Dân trí) - Khoảng 9h ngày 4/6, tại đường Vành đai 2 trên cao, hướng về Ngã Tư Sở (địa phận phường Bạch Mai, Hà Nội), xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô con.
Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân.
Theo cảnh sát, vụ tai nạn không làm ai bị thương, 3 ô tô bị hư hỏng nhẹ.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.