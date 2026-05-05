Công an thông tin vụ tai nạn liên hoàn giữa 10 ô tô ở Hà Nội

Liên quan tới vụ ô tô bị "vò nát" sau tai nạn liên hoàn, tài xế thoát chết thần kỳ, chiều 5/5, Phòng CSGT Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, vào lúc 9h43 cùng ngày, tại đường Vành đai 3 trên cao (chiều từ Hà Nội đi Nội Bài), địa phận phường Phú Thượng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 10 ô tô.

Vụ tai nạn nhìn từ trên cao (Ảnh: Văn Yên).

Cụ thể, các phương tiện liên quan gồm: ô tô BKS 30B-912.xx do anh N.V.M. (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) điều khiển; ô tô tải BKS 29K-125.xx do anh N.V.T. (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển; ô tô tải BKS 88C-078.xx do anh N.V.A. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển; ô tô con BKS 88A-531.xx do anh N.V.S. (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 2 người đi cùng.

Ngoài ra còn có ô tô BKS 29E-491.xx, ô tô BKS 29KT-001.xx, ô tô BKS 29D-063.xx, ô tô BKS 29H-286.xx, ô tô BKS 29H-868.xx và xe đầu kéo BKS 98E-007.xx kéo theo sơmi rơ moóc BKS 98R-029.xx.

CSGT có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát, vụ việc khiến 3 người trên ô tô con mang BKS 88A-531.xx bị xây xát, đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Chiếc ô tô con biển số 88A bị kẹp giữa, bẹp rúm sau vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Văn Yên).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. Đến khoảng 11h cùng ngày, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 đã lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.