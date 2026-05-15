Ô tô đâm liên hoàn trên phố Kim Ngưu ở Hà Nội

Sáng 15/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, khoảng 16h45 ngày 14/5, tại khu vực phố Kim Ngưu (hướng Kim Ngưu đi Minh Khai), đoạn qua phường Bạch Mai, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô.

Một số ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ việc (Ảnh: Thanh Bình).

Vào thời gian trên, xe buýt do một tài xế điều khiển di chuyển trên phố Kim Ngưu, do không chú ý quan sát nên đã xảy ra va chạm liên hoàn với 6 ô tô đang di chuyển phía trước, cùng chiều.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô (Ảnh: Nguyễn Thị Thực).

"Rất may vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên một số ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu do tài xế xe buýt không chú ý quan sát dẫn tới vụ việc. Sau khi nhận tin báo, đơn vị cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, giải quyết vụ tai nạn. Các tài xế sau đó đã tự thoả thuận bồi thường", vị đại diện nói.

Qua vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế khi di chuyển trên đường cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, để tránh xảy ra sự việc tương tự.