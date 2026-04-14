Bà nội 93 tuổi thẫn thờ bên quan tài đứa cháu mồ côi

Ngày 14/4, anh Văn Nhân, Bí thư Đoàn xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 cháu bé tử vong. Trong đó hoàn cảnh cháu Trần Minh Việt (13 tuổi, trú tại thôn Xuân Ba, xã Đình Cương) vô cùng khó khăn.

“Một nhóm học sinh đến tắm trên sông Vệ rồi bị đuối nước. Sự việc khiến 2 cháu bé tử vong, trong đó cháu Trần Minh Việt mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống cùng bà nội già yếu”, anh Nhân cho biết.

Bà nội 93 tuổi thẫn thờ bên quan tài cháu (Ảnh: Văn Nhân).

Năm 4 tuổi, Trần Minh Việt phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Việt được gửi đến làng trẻ em SOS Đà Nẵng. Cuối tháng 3, Việt xin về ở cùng bà nội đã 93 tuổi tại xã Đình Cương.

Chiều 13/4, Việt đi chơi rồi cùng bạn tắm sông. Cậu bé và một người bạn cùng tuổi bị đuối nước tử vong. Cháu gặp nạn, bà lão suy sụp, cả ngày thẫn thờ ngồi bên quan tài.

Theo anh Văn Nhân, hoàn cảnh của 2 bà cháu vô cùng khó khăn. Do đó, Đoàn xã Đình Cương đã đứng ra vận động kinh phí lo tang lễ cho cháu Trần Minh Việt.

“Hoàn cảnh của 2 bà cháu rất đáng thương nên được nhiều người chung tay hỗ trợ. Chúng tôi sẽ trao đầy đủ số tiền này cho gia đình để lo tang lễ cho cháu Việt”, anh Nhân thông tin.