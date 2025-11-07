Bà Bùi Thị Minh Hoài là nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Chiều 7/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa X.

Hội nghị thống nhất với tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, được giới thiệu tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, đầu tháng 11, Bộ Chính trị quyết định để bà Bùi Thị Minh Hoài thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị đồng thời điều động, chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài tham gia Ban Bí thư khóa XIII, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài (Ảnh: Quang Vinh).

Người tiền nhiệm của bà Bùi Thị Minh Hoài - ông Đỗ Văn Chiến (nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) - tin tưởng với trình độ, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, bà Hoài sẽ toàn tâm toàn ý, hoàn thành xuất sắc trọng trách giao, góp phần quan trọng phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để Đảng vững mạnh, đất nước trường tồn, nhân dân vạn đại ấm no hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê ở Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII và có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Từ một thanh tra viên, trải qua quá trình công tác tại tỉnh Hà Nam, bà Hoài trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam vào năm 2000. Sau gần 4 năm giữ cương vị này, bà trở thành Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam vào giữa năm 2004.

Sau đó, bà lần lượt kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam); Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đầu năm 2011, bà Hoài giữ chức Phó Chủ nhiệm, sau đó là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2024, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và 3 tháng sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.