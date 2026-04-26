Hàng nghìn người đổ về đền tưởng niệm các Vua Hùng ở TPHCM dâng hương

Hàng ngàn người dân đổ về Đền Tưởng niệm vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM) để tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Giỗ Tổ Hùng Vương, diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, là dịp quan trọng để toàn dân Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Sự kiện này không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử mà còn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh: "Trong tâm thức người Việt Nam, các Vua Hùng là những bậc tiền nhân có công dựng nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của dân tộc, trở thành tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam".

Sau lễ khai mạc, nghi thức rước kiệu và dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương được cử hành trang nghiêm. Đoàn kiệu rước lư hương cùng các lễ vật truyền thống như mâm hoa quả, trà rượu, bánh chưng, bánh dày đã khởi hành từ sáng sớm theo nghi thức cổ truyền.

Ông Nguyễn Văn Tính (65 tuổi), người đã hơn 10 năm tham gia rước lễ, chia sẻ: "Toàn đội đã có mặt từ 5h để chuẩn bị cho nghi thức thiêng liêng. Công việc khá vất vả, nhưng vì ý nghĩa thiêng liêng nên ai cũng nỗ lực hoàn thành. Gia đình tôi có truyền thống tham gia, đến nay đã là đời thứ ba. Những nghi thức do cha ông truyền lại, chúng tôi tiếp nối để gìn giữ nét văn hóa này".

Trong không khí thiêng liêng, đông đảo người dân, học sinh và sinh viên đã thành kính dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Nhiều người dân mang theo các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, hoa quả và các đặc sản Nam Bộ để dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương.

Bà Đào Thị Thúy (61 tuổi) cùng đoàn khoảng 20 người mang theo bánh chưng, thanh long và nhiều loại hoa quả đến dâng lễ. Bà Thúy chia sẻ: "Ông bà ta có câu Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ Mùng 10 tháng 3. Vì vậy hơn 5 năm tôi đều đến đây dâng hương. Đây là dịp để ta bày tỏ lòng biết ơn đến với các bậc tiền nhân và cầu mong cho đất nước an yên thái bình".

Đến trưa, dòng người đến dâng hương tại khu tưởng niệm vẫn nối dài, người dân chen chân dâng lễ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Việc tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương không chỉ là trở về với cội nguồn mà còn là sự khẳng định giá trị thiêng liêng của truyền thống dựng nước, giữ nước suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Trong khuôn viên Khu tưởng niệm các Vua Hùng còn có không gian trưng bày mô hình các hòn đảo của Việt Nam, góp phần tái hiện hình hài Tổ quốc từ đất liền đến biển khơi. Khu trưng bày không chỉ mang ý nghĩa trực quan mà còn nhắc nhở người dân về công lao dựng nước, giữ nước của cha ông.

Song song với phần lễ, nhiều hoạt động hội đã được tổ chức xuyên suốt dịp Giỗ Tổ, nổi bật như: hội thi "Gói - nấu bánh chưng" lần thứ VIII; hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng" lần thứ XVII; chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ cổ truyền, múa rồng và trống hội phục vụ người dân và du khách. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.