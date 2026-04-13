5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Khoảng 7h45 ngày 13/4, các phương tiện lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng miền Tây về TPHCM.

Khi đến khu vực xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), 5 phương tiện bất ngờ va chạm liên hoàn. Các xe gồm xe tải, 2 ô tô 7 chỗ, xe bán tải và ô tô con.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc sáng nay (Ảnh: Thịnh Tiến).

Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng các phương tiện nằm chắn một làn đường, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đơn vị quản lý cao tốc phối hợp lực lượng thuộc Cục CSGT có mặt phân luồng, xử lý hiện trường.

Trước đó vài phút, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe tải chở hàng khi lưu thông trên cao tốc làm rơi trụ kim loại xuống đường. Vật này xuất hiện tại vị trí xảy ra va chạm. Cơ quan chức năng đang xác minh trụ kim loại có phải nguyên nhân gây tai nạn hay không.