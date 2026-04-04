4 tỉnh, thành phố đã đạt tăng trưởng 2 con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quý đầu tiên năm 2026, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Theo báo cáo, GDP quý I tăng 7,83%, cao hơn cùng kỳ. Đặc biệt, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 con số (Hà Tĩnh - tăng 12,42%, Ninh Bình - tăng 11,63%, Hải Phòng - tăng 11,21%, Hưng Yên - tăng 10,43%).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thế, tạo lực, tạo đà cho cả năm 2026.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thúc đẩy quyết liệt đầu tư công, bảo đảm giải ngân 100%, kiên quyết không để tình trạng đã bố trí vốn mà không triển khai thực hiện.

Cùng với nhiệm vụ khẩn trương phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh khởi công, xây dựng các dự án thành phần 2, 3 các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và tập trung giải quyết vướng mắc pháp lý các dự án tồn đọng kéo dài, góp phần giải phóng nguồn lực, không để tiếp tục lãng phí.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu trước hết chuẩn bị chu đáo phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Bộ Nội vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự trình tại kỳ họp.

Các bộ ngành, địa phương hoàn thiện quy hoạch theo địa giới mới, tinh thần mới, tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế Nhà nước.

Để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng lưu ý chính sách tiền tệ phải được điều hành linh hoạt, hài hòa, hiệu quả, dứt khoát không để lạm phát - mất tăng trưởng.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng nhấn mạnh cần phấn đấu thu ngân sách Nhà nước tăng 10%, tiết kiệm trên 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên; có giải pháp dự phòng để chủ động ứng phó với biến động.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt.

Cùng với phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, Thủ tướng yêu cầu phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội; trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 100 trong ngày 4/4 về quy định mở rộng mức thu nhập cho người mua nhà ở xã hội.

Với định hướng cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng quán triệt cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở cả Trung ương và địa phương); phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai 1 bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026.

Bộ Y tế đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử trên toàn quốc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.