4 tấn cá chết bất thường trong một buổi sáng

Ngày 28/5, anh Bùi Đình Vương (trú tại thôn 13, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) cho biết hàng tấn cá rô phi xuất khẩu nuôi tại hồ Đồng Lầy, thôn 5, xã Hợp Tiến (Thanh Hóa) bất ngờ chết hàng loạt.

Theo anh Vương, đầu năm nay anh nhận thầu khu vực hồ Đồng Lầy và đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng để nuôi cá rô phi xuất khẩu. Chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến kỳ thu hoạch, cá bất ngờ chết trắng hồ.

Cá chết hàng loạt trên hồ, anh Vương phải dùng thuyền vớt xác cá đem đi chôn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chỉ trong buổi sáng 28/5 đã có khoảng 4 tấn cá chết, nổi đầy mặt hồ. Dự kiến số lượng cá còn tiếp tục chết nên tôi phải thuê người vớt đem đi chôn, thiệt hại ban đầu hơn 120 triệu đồng”, anh Vương nói.

Cũng theo chủ hồ cá, vài tuần trước anh đã mang mẫu nước đi xét nghiệm và kết quả cho thấy các chỉ số đều bình thường. Anh nghi ngờ có thể do nguồn nước hồ bị nhiễm chất độc.

"Cách đây vài tuần, tại xã Cán Khê cũ, nay là xã Xuân Du cũng từng xảy ra hiện tượng cá chết. Khu vực hồ nuôi của gia đình tôi cách khe nước ở xã Xuân Du chỉ 2km, có thể nguồn nước bị ô nhiễm, ngấm vào mạch ngầm dẫn đến cá chết. Hiện tôi rất hoang mang, chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ", anh Vương nói.

Hiện anh Vương đã trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương và cơ quan công an để vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Có khoảng 4 tấn cá rô phi tại hồ nuôi của gia đình anh Vương chết bất thường trong buổi sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo xã Hợp Tiến cho biết đã nắm được vụ việc, đồng thời cử cán bộ xuống hiện trường tổ chức lấy mẫu nước, phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, người dân các thôn 7, 8, 10 xã Xuân Du hoang mang trước hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt tại dòng khe chảy ra cầu Cán Khê 1 (xã Xuân Du).

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Xuân Du đã phối hợp với Công an xã và lực lượng chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường. Từ thông tin người dân cung cấp, cơ quan chức năng đã làm việc với ông Lê Viết Đồn (trú tại thôn 8, xã Xuân Du).

Theo biên bản kiểm tra ban đầu, ngày 7/5, ông Lê Viết Đồn mang một thùng phi nhựa từng dùng chứa xăng nhưng để lâu ngày bị bẩn ra khu vực trước nhà thau rửa. Phần nước thải từ việc rửa thùng phi của ông Đồn chảy thẳng xuống cống trước nhà.

Tổ công tác của UBND xã Xuân Du và Công an xã đã niêm phong thùng phi nhựa và lấy mẫu nước xét nghiệm, đến nay chưa có kết quả.