3 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc (Ảnh: Hoàng Đức).

Vào lúc 16h40 ngày 16/8, tại km120+400 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận tỉnh Lào Cai), ô tô khách mang BKS 29B-507.xx do không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào đuôi ô tô khách 16 chỗ mang BKS 89F-000.xx và xe con BKS 30B-281.xx.

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn khiến một người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 16 chỗ bị lật nghiêng, nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, làm rõ nguyên nhân sự việc.