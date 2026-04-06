20 sân Pickleball xuất hiện trong công viên ở Sầm Sơn

Năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Tổng thể dự án bao gồm các hạng mục: khu A với tượng đài con tàu tập kết, nhà trưng bày, phù điêu hình cánh cung, kè chắn bảo vệ tượng đài, sân đường nội bộ; khu B là khu lán trại, con đường ký ức, tuyến nhánh đại lộ Nam sông Mã, công viên chuyên đề.

Tượng đài "Con tàu tập kết" đã hoàn thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

Tháng 10/2024, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khánh thành khu A với tượng đài con tàu tập kết ra Bắc và các công trình phụ trợ. Theo ghi nhận, thời điểm đầu tháng 4, đơn vị thi công và chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục còn lại tại công viên chuyên đề.

Theo quyết định phê duyệt ban đầu, công viên chuyên đề có diện tích hơn 2,3ha tại khu vực giáp ranh với Nghĩa địa Mã Tây (phường Quảng Tiến cũ), gồm các hạng mục nhà dịch vụ, bãi đỗ xe, khu vui chơi thể thao (sân bóng 4.000m2, sân luyện tập thể thao), khu trưng bày chuyên đề lịch sử, văn hóa nghệ thuật ngoài trời, cây xanh, vườn dạo, đồi tiểu cảnh.

Đến ngày 18/3/2025, UBND thành phố Sầm Sơn (cũ) ban hành quyết định điều chỉnh bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình công viên chuyên đề. Trong số các hạng mục điều chỉnh, có hạng mục sân luyện tập thể thao được điều chỉnh.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo và sân đất nện luyện tập được chuyển thành cụm sân luyện tập đa năng. Kết cấu sân sau điều chỉnh gồm: mặt sân bê tông nhựa C16 dày 6cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m2; móng trên cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; móng dưới cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm; lớp cát đầm chặt K90 dày 1m; lớp vải địa kỹ thuật.

Tổng thể dự án công viên chuyên đề - nơi có 20 sân Pickleball đã được xây dựng (Ảnh: Thanh Tùng).

Bề mặt các ô sân tập được kẻ vạch; sơn phủ 5 lớp (2 lớp chống thấm nhũ tương, 1 lớp sơn đệm cao su đàn hồi.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực sân luyện tập thể thao đang được xây dựng không đúng với thiết kế UBND thành phố Sầm Sơn điều chỉnh trước đó.

Thay vì xây dựng cụm sân luyện tập đa năng, chủ đầu tư đã cho đơn vị thi công xây dựng 20 sân Pickleball. Nhìn tổng thể công viên chuyên đề, diện tích đất sử dụng cho các sân Pickleball chiếm khoảng 2/3 tổng diện tích các hạng mục còn lại. Sự xuất hiện của hàng chục sân Pickleball khiến nhiều người dân địa phương bất ngờ, thậm chí tiếc nuối.

Theo phản ánh của một số người dân, nhiều năm qua, phường Quảng Tiến cũ (trước khi sáp nhập) luôn trong tình trạng thiếu sân bóng đá cộng đồng. Mỗi dịp tổ chức các giải bóng đá phong trào, địa phương phải thuê địa điểm tại phường Quảng Cư.

Kể từ khi dự án công viên chuyên đề được khởi công, người dân kỳ vọng sẽ có sân bóng đá để thanh, thiếu niên sinh hoạt thể thao.

Người dân chăn thả bò quanh khuôn viên dự án (Ảnh: Thanh Tùng).

Lý giải về việc điều chỉnh sân bóng đá thành nhiều sân Pickleball, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết việc này được thực hiện trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo phường, dự án công viên chuyên đề được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, lý do xây dựng nhiều sân Pickleball do năm 2025, địa phương dự kiến tổ chức giải Pickleball quy mô quốc gia. Nhưng chưa kịp thực hiện phải dừng lại do triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo ghi nhận thực tế, hiện 20 sân Pickleball đã hoàn thành phần nền và kẻ vạch, chỉ còn thiếu hệ thống chiếu sáng và lưới. Tuy nhiên, các sân vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Thậm chí, dọc khuôn viên công viên, người dân đưa bò vào chăn thả.

Về phương án vận hành sân Pickleball trong thời gian sắp tới, lãnh đạo phường Sầm Sơn cho biết có thể sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác các sân Pickleball tại công viên chuyên đề nhằm khai thác hết công năng sử dụng.