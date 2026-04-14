2 vụ việc lãng phí được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TPHCM theo dõi

Ngày 14/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM. Phiên họp có nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I, thảo luận phương hướng, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Ban Chỉ đạo cũng thảo luận về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo TPHCM.

Phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

Từ đầu năm đến nay, trước khối lượng công việc được giao rất lớn, thời gian khẩn trương, tính chất phức tạp, các đơn vị trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của thành phố ngày càng thực chất, đạt nhiều kết quả quan trọng cả về phòng và chống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên (cảnh cáo 4 đảng viên; khai trừ 4 đảng viên vi phạm pháp luật); Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tập trung giải quyết các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí ở địa phương, hoàn thành việc rà soát. Phương án xử lý đối với từng công trình, dự án cần được đưa ra trong quý II, phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong năm 2026.

Ban Chỉ đạo cũng giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ và rà soát việc thực hiện kiến nghị, kết luận của đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Thành phố sẽ rà soát, nhận diện khó khăn, vướng mắc, nhất là các “điểm nghẽn” về cơ chế, pháp lý trong quá trình thu hồi tài sản; phân loại các nhóm vướng mắc cốt lõi để tháo gỡ hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ tài sản để quản lý và theo dõi tiến độ xử lý đến từng cơ quan, đơn vị.

Thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 54 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, trong đó tập trung rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác này.

Ban Chỉ đạo thống nhất dừng theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật. Các vụ án trên gồm: Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc An Khang; Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại huyện Xuyên Mộc; Vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến nhóm khách hàng Công ty Thanh Mai.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ việc liên quan đến lãng phí.