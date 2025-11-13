Phòng chống tham nhũng với tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ"

Ngày 13/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tại đây, ông Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại TP Cần Thơ.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ, toàn TP Cần Thơ đã tổ chức gần 8.200 lớp tuyên truyền các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với hơn 345.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh:CTV).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra thường xuyên đối với gần 6.500 tổ chức và gần 18.400 đảng viên. Khi có dấu hiệu vi phạm, đã kiểm tra 177 tổ chức và gần 1.600 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật, từ đầu nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 51 tổ chức đảng và 1.663 đảng viên vi phạm.

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, đã triển khai kê khai và tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với hơn 47.400 người (tỷ lệ đạt 100%). Trong nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác minh tài sản thu nhập đối với 210 người. Ủy ban Kiểm tra bốc thăm ngẫu nhiên 842 người để xác minh, qua đó chưa phát hiện sai phạm.

Thanh tra thành phố xác minh tài sản, thu nhập đối với 543 trường hợp. Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 8 trường hợp có hành vi vi phạm.

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong nhiệm kỳ, qua giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra, đã phát hiện 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như tài chính công, đất đai, đấu thầu, y tế, giáo dục... Ngành thanh tra TP đã chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, xử lý 34 vụ việc theo quy định pháp luật.

Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đã tiếp nhận tổng số 149 tin, kết quả xử lý 143 tin (trong đó khởi tố 69 tin, không khởi tố 37 tin, tạm đình chỉ 35 tin, chuyển cơ quan khác 2 tin, đang trong quá trình giải quyết 6 tin).

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ tham nhũng, tiêu cực luôn được chú trọng thực hiện. Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng được gần 54 tỷ đồng, 40.000 USD và hai lượng vàng; Tạm giữ một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ba xe ô tô; ngăn chặn một giao dịch bất động sản và phong tỏa một tài khoản (70 triệu đồng).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng (Ảnh:CTV).

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị các lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

"Cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả", Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên trao bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong công tác theo dõi, báo cáo và tham mưu cho UBND thành phố đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.