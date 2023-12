Xô xát với cầu thủ Nam Định, HLV Gong Oh Kyun thoát án phạt nguội

Phút 35 trong trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội ngày 9/12, khi đội chủ nhà được hưởng quả ném biên bên cánh trái, HLV Gong Oh Kyun có hành động dùng chân che bóng cản trở cầu thủ Văn Kiên.

Văn Kiên cũng không vừa khi dùng vai huých vào người HLV Gong Oh Kyun. Chiến lược gia người Hàn Quốc không giữ được bình tĩnh, định ăn thua đủ với cầu thủ của Nam Định.

Rất may tổ trọng tài cùng Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên can ngăn nên không xảy ra hậu quả. Trọng tài Nguyễn Đình Thái rút thẻ vàng phạt HLV Gong Oh Kyun và Văn Kiên sau tình huống này.

HLV Gong Oh Kyun ở trận đấu Công an Hà Nội gặp Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Sau trận đấu, Ban tổ chức giải đã kiến nghị Ban kỷ luật của VFF có hình thức xử lý kỷ luật với hai cá nhân trên, tuy nhiên đã không có án phạt nào được đưa ra.

Ban kỷ luật chỉ đề nghị Ban tổ chức giải có văn bản nhắc nhở hai CLB Công an Hà Nội và Nam Định, đồng thời nhắc nhở HLV Gong Oh Kyun cũng như cầu thủ Trần Văn Kiên.

Nếu như HLV Gong thoát án phạt nguội thì ông Lê Xuân Hải - Phó trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội, bị phạt 5 triệu đồng. Ông Hải dù bị cấm chỉ đạo một trận (3 thẻ vàng) nhưng vẫn xuất hiện và tham gia vào công tác chuyên môn ở trận Nam Định - Công an Hà Nội.

Vụ việc nổi cộm trên sân Quy Nhơn cũng được Ban kỷ luật xử lý. Theo đó, Ban kỷ luật VFF cảnh cáo tập thể Ban huấn luyện Bình Định, phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu giữa Bình Định - Thanh Hóa. Ngoài ra, Ban kỷ luật phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ kế tiếp 4 trận đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định.

CLB Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng, còn bác sĩ Dương Tiến Kỳ của đội bóng này bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận.

Trước đó, trận đấu giữa CLB Bình Định và Thanh Hóa diễn ra rất nóng. Từ trên sân cỏ giữa các cầu thủ, Ban huấn luyện hai bên và trên các khán đài với nhóm CĐV bị kích động trở nên quá khích, tạo nên những hình ảnh xấu.

Theo báo cáo của giám sát trận đấu, từ khoảng những phút 80, để phản ứng với trọng tài, nhiều CĐV khu vực khán đài B đã ném chai nước xuống sân, buộc lực lượng an ninh phải vào cuộc để trận đấu tiếp tục.

Khi trận đấu kết thúc, từ một hành động khiêu khích thiếu kiềm chế của một quan chức bên phía đội chủ nhà với Ban huấn luyện Thanh Hóa, khiến đôi bên lại tranh cãi. Các CĐV khán đài A tiếp tục ném chai nước xuống sân, hướng về phía đội khách và lực lượng trọng tài.

Nghiêm trọng hơn, các CĐV quá khích trên sânQuy Nhơn còn theo xe chở đội Thanh Hóa về tới tận khách sạn nơi đội lưu trú với nhiều lời lẽ gây kích động và phản cảm. Phải rất vất vả, lực lượng an ninh mới có thể giải tán đám đông quá khích, đảm bảo an toàn cho các thành viên đội khách.

"Sau khi theo dõi diễn biến trận đấu và tiếp nhận các báo cáo chi tiết từ giám sát trận đấu, chúng tôi đánh giá những sự cố xảy ra trong và sau trận đấu tại sân Quy Nhơn là những hành vi không đúng chuẩn mực, đi ngược lại tinh thần thể thao, gây nguy cơ mất an ninh-an toàn cho các thành viên tham dự giải.

Ngay sau trận đấu, BTC giải đã tổng hợp các tư liệu và sẽ gửi hồ sơ chi tiết sang Ban kỷ luật VFF đề nghị có những án phạt nghiêm khắc tới từng cá nhân, tập thể để xảy ra hình ảnh xấu xí này", ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban tổ chức Night Wolf V-League 2023-24 cho biết.