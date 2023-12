HLV Gong Oh Kyun tố bị cầu thủ Nam Định đánh vào ngực

HLV Gong Oh Kyun xô xát với cầu thủ Văn Kiên của Nam Định (Video: Lâm Nam)

Phút 35 trong trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội trên sân Thiên Trường tối 9/12, khi đội chủ nhà được hưởng quả ném biên bên cánh trái, HLV Gong Oh Kyun có hành động dùng chân che bóng cản trở cầu thủ Văn Kiên.

Văn Kiên cũng không vừa khi dùng vai huých vào người HLV Gong Oh Kyun. HLV người Hàn Quốc không giữ được bình tĩnh, định ăn thua đủ với cầu thủ của Nam Định. Rất may tổ trọng tài cùng Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên can ngăn nên không xảy ra hậu quả.

HLV Gong Kyun cho rằng ông bị cầu thủ Văn Kiên đánh vào ngực (Ảnh: Lâm Anh).

Nói về tình huống này, HLV Gong Oh Kyun cho biết: "Văn Kiên đánh vào ngực của tôi, vậy tôi có nên đứng im hay không? Đó là hành vi khá thô lỗ. Tôi đã nói các cầu thủ của mình tuyệt đối không được có hành động như vậy.

Quyết định của trọng tài do các bạn quyết định. Sau trận, cầu thủ Nam Định gặp tôi và xin lỗi, tình huống đó không có gì đáng nhắc đến".

Đánh giá về trận đấu, HLV Gong khen ngợi các học trò: "Các cầu thủ thi đấu nỗ lực. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Trong tình huống thua 1-2, Nam Định tràn lên tấn công ở sân nhà của họ. Học trò của tôi lùi đội hình, bọc lót tốt. Tôi hài lòng với kết quả này.

Bóng đá có thắng, thua, hòa, ai cũng muốn thắng, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội bóng. Kết quả hôm nay không quá quan trọng. Trận đấu không quá khó khăn. Chúng tôi đã gây sức ép cho Nam Định và hoàn thành mục tiêu đề ra".

Đánh giá về màn trình diễn ấn tượng của Quang Hải, cựu HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết: "Chúc mừng Quang Hải chơi tốt trận này. Cậu ấy là tuyển thủ quốc gia, có sự chú trọng thể trạng. Cậu ấy mới bình phục nhưng rất nỗ lực và liên tiếp ghi bàn.

Quang Hải ghi bàn trong ngày Công an Hà Nội hòa Nam Định trên sân Thiên Trường (Ảnh: Lâm Anh).

Đó là điểm nhấn để Quang Hải tiếp tục cống hiến tại CLB và đội tuyển quốc gia. Nhưng chúng tôi không chỉ có Quang Hải, CLB Công an Hà Nội không phải đội bóng phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào".

Về sự khắc nghiệt của V-League khiến CLB Công an Hà Nội mới chỉ có một điểm sau 2 trận được HLV Gong dẫn dắt, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Chúng tôi còn nhiều trận đấu ở phía trước, trận nào cũng quan trọng. Chiến thắng không chỉ 1-2 trận, quan trọng là các cầu thủ duy trì được phong độ trong thời gian dài.

Tôi là HLV giữa chừng và trong quá trình tìm hiểu đang xây dựng lối chơi cho đội. Tôi chưa đánh giá gì nhiều sau 2 trận vừa qua. Các HLV nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nhưng giải này tương đồng K-League của Hàn Quốc".

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá về trận đấu ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023 trên sân Thiên Trường: "Tôi dành sự khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội. Tôi rất tự hào về các cầu thủ và vui mừng vì chúng tôi không mất điểm. Đây là trận đấu rất hay của cả hai đội.

CLB Công an Hà Nội có lực lượng tốt, các cá nhân chất lượng, nhưng lối chơi của họ chưa được ăn ý do HLV mới. Nếu có thời gian, HLV Gong sẽ giúp đội bóng chơi tốt hơn rất nhiều.

Làm bóng đá phải có áp lực. Chúng tôi quyết tâm cố gắng ở chặng đường tiếp theo. Để duy trì được vị trí đầu bảng, áp lực càng lớn, đội phải cố gắng từng trận".