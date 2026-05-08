Xác định đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận tranh vé dự World Cup

Hôm qua (7/5), U17 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 nữ Myanmar. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Okiyama Masahiko đứng nhì bảng A và gặp đội nhì bảng B ở vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á.

U17 nữ Australia thua đậm U17 nữ Nhật Bản (Ảnh: AFC).

Cuối cùng, đối thủ của U17 nữ Việt Nam đã được xác định. Trong trận đấu diễn ra vào chiều nay (8/5), U17 nữ Australia đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-5 trước U17 nữ Nhật Bản trong trận phân định ngôi đầu bảng B.

Đây là trận đấu mà U17 nữ Nhật Bản gây sức ép toàn diện lên U17 nữ Australia. Chỉ trong hiệp 1, đội bóng xứ mặt trời mọc đã vươn lên dẫn trước tới 3-0. Mei Hanashiro (2 bàn), Mino Tamamura là những người lập công cho U17 nữ Nhật Bản.

Sang hiệp 2, U17 nữ Nhật Bản chủ động giảm thế trận nhưng họ vẫn có thêm hai bàn thắng nữa do công của Rara Higuchi và Nanami Kurita.

U17 nữ Việt Nam đối đầu với U17 nữ Australia ở vòng tứ kết. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự World Cup (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, U17 nữ Nhật Bản đứng đầu bảng B với 9 điểm. U17 nữ Australia đứng nhì bảng với 4 điểm. Tiếp theo là U17 nữ Ấn Độ (3 điểm) và U17 nữ Lebanon (1 điểm).

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia có tính chất rất quan trọng. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tới tấm vé tham dự World Cup. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 11/5 (theo giờ Việt Nam).

Trong trận gặp nhau gần nhất ở vòng loại U17 nữ châu Á 2024, U17 nữ Việt Nam đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U17 nữ Australia.