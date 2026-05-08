U17 nữ Việt Nam xếp trên Thái Lan ở giải châu Á, báo Đông Nam Á lên tiếng

Hôm qua, U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Myanmar 2-1, còn U17 nữ Thái Lan thua U17 nữ Trung Quốc 0-6.

U17 nữ Việt Nam vượt qua U17 nữ Myanmar (Ảnh: AFC).

Ngay sau loạt trận cuối vòng bảng diễn ra tối qua, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Trong khi U17 nữ Thái Lan thua U17 nữ Trung Quốc 0-6, thì U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1. Kết quả này đưa U17 nữ Việt Nam lên vị trí nhì bảng A”.

“U17 nữ Việt Nam có cùng 4 điểm với U17 Thái Lan, nhưng U17 nữ Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (U17 nữ Việt Nam có hiệu số -2, U17 nữ Thái Lan có hiệu số -5). U17 nữ Thái Lan xếp thứ 3 tại bảng A.

Trong khi đó, U17 nữ Trung Quốc dẫn đầu bảng đấu này, họ tiến vào tứ kết với chiếc vé hạng nhất”, Siam Sport thông tin thêm.

Theo điều lệ của giải U17 nữ châu Á 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng) sẽ giành quyền vào tứ kết. U17 nữ Thái Lan vào tứ kết với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

U17 nữ Thái Lan (áo xanh) cũng giành quyền vào tứ kết (Ảnh: AFC).

Sau đó, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ giành quyền vào vòng chung kết (VCK) World Cup U17 nữ năm 2026, diễn ra ở Morocco.

Với việc lọt vào tứ kết giải châu Á, các đội U17 nữ Việt Nam và Thái Lan đứng trước cơ hội giành được vé dự World Cup.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lên tiếng: “Các trận đấu tại bảng A của giải bóng đá U17 nữ châu Á 2026 đã kết thúc. U17 nữ Trung Quốc là đội có hành trình vòng bảng ấn tượng (3 trận toàn thắng), giành được vị trí đầu bảng đấu này”.

“U17 nữ Việt Nam an toàn giữ vị trí thứ hai trong bảng, họ giành được quyền vào tứ kết. Trong khi đó, U17 nữ Thái Lan cũng đặt chỗ ở vòng tứ kết, với tư cách một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất”, ASEAN Football viết thêm.

Đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng tứ kết sẽ là đội nhì bảng B, có thể là Australia. Trong khi đó, đối thủ của U17 nữ Thái Lan ở tứ kết là đội đầu bảng C, sẽ là một trong hai đội U17 nữ Triều Tiên hoặc U17 nữ Hàn Quốc.

Giải U17 nữ châu Á 2026 đang diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc). Các trận đấu tứ kết sẽ thi đấu vào ngày 11/5.