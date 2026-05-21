Nghịch lý Aston Villa phải thua để Ngoại hạng Anh được hưởng lợi

Chiến thắng thuyết phục 3-0 của Aston Villa trước Freiburg trong trận chung kết UEFA Europa League rạng sáng 21/5 không chỉ chấm dứt 30 năm khát danh hiệu của câu lạc bộ mà còn mang đến một kịch bản đầy hấp dẫn cho một đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh: cơ hội giành suất tham dự UEFA Champions League (UCL) cho đội xếp thứ 6.

Aston Villa vô địch Europa League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Tác động từ chiến thắng của Aston Villa

Trước trận chung kết Europa League, UEFA đã có xác nhận rằng đội xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh sẽ nghiễm nhiên có một suất tham dự vòng bảng UEFA Champions League, nhờ vào thành tích chung ấn tượng của các câu lạc bộ Anh tại đấu trường châu Âu mùa giải này (suất điểm thành tích thi đấu - EPS). Tuy nhiên, chiến thắng của Aston Villa tại Europa League đã mở ra một cánh cửa khác.

Theo quy định, đội vô địch Europa League cũng sẽ giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới. Điều này có nghĩa là nếu Aston Villa, với tư cách là nhà vô địch, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, khi ấy suất EPS dành cho đội thứ 5 sẽ được chuyển giao cho đội xếp thứ 6. Khi đó, Ngoại hạng Anh sẽ có tới 6 câu lạc bộ tham dự Champions League mùa giải 2026-27, tương tự như mùa giải hiện tại.

Kịch bản nào sẽ xảy ra?

Tất cả phụ thuộc vào vị trí cuối cùng của Aston Villa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu vào chủ nhật tới đây. Hiện tại, Aston Villa đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nếu Villa giữ vững vị trí thứ 4: Suất tham dự Champions League nhờ vô địch Europa League sẽ không được chuyển nhượng xuống các đội xếp hạng thấp hơn. Khi đó, suất EPS sẽ thuộc về đội xếp thứ 5 (Liverpool hoặc AFC Bournemouth), còn đội xếp thứ 6 sẽ giành quyền tham dự Europa League (UEL), nhưng sẽ mất cơ hội thăng hạng lên Champions League (UCL).

Nếu Villa kết thúc ở vị trí thứ 5: Đây là kịch bản mang lại lợi ích cho đội xếp thứ 6. Với việc Aston Villa đã chắc suất tham dự Champions League nhờ vô địch Europa League, nếu họ rơi xuống vị trí thứ 5 khi mùa giải hạ màn, suất EPS đó sẽ rơi vào tay đội bóng xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh và giúp họ giành quyền tham dự Champions League thay vì Europa League.

Bournemouth (trang phục đỏ đen) đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty).

Nghịch lý khi Aston Villa cần phải thua

Aston Villa hiện đang đứng thứ 4 nhưng sẽ tụt xuống vị trí thứ 5 nếu họ thua Man City và Liverpool thắng Brentford trên sân nhà trong ngày cuối cùng của mùa giải. Trong trường hợp này, hai đội sẽ kết thúc mùa giải với cùng 62 điểm, và Liverpool sẽ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Hiện tại, Bournemouth sẽ là đội hưởng lợi từ kịch bản này khi họ đang đứng thứ 6 với 56 điểm trước khi làm khách trên sân của Nottingham Forest trong ngày thi đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đội xếp thứ 7 là Brighton & Hove Albion chỉ kém ba điểm, với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, vì vậy một chiến thắng trên sân nhà trước Man Utd vào ngày cuối cùng sẽ giúp họ có cơ hội giành vị trí thứ 6.