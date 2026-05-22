HLV Pep Guardiola tuyên bố rời Man City

Cuối cùng, ngày chia tay của HLV Pep Guardiola ở Man City đã đến. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định sẽ rời khỏi sân Etihad sau khi vòng đấu cuối cùng giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này kết thúc.

Ông khẳng định cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kết thúc hành trình ở CLB nửa xanh thành Manchester. HLV Pep Guardiola khẳng định: “Khi mới đến đây, cuộc phỏng vấn đầu tiên là với Noel Gallagher. Tôi bước ra và nói rằng: “Noel ở đây sao? Chuyện này sẽ rất thú vị”.

Chúng ta đã có những khoảng thời gian thú vị bên nhau. Đừng hỏi lý do vì sao tôi lại rời khỏi Man City. Không có lý do nào cả. Sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng đến lúc mình phải rời đi. Không có gì là vĩnh cửu. Nếu có, nó đã ở đây rồi. Cảm xúc, những con người ở đây, những kỷ niệm thú vị và tình yêu của tôi dành cho Man City sẽ mãi trường tồn”.

HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Đây là thành phố được xây dựng nhờ những con người cần cù, yêu lao động. Bạn có thể thấy điều đó qua màu sắc của những viên gạch, từ những con người luôn đến sớm nhất và ra về muộn nhất.

Những nhà máy, những nhân viên ngân hàng, những công đoàn, âm nhạc. Nói tóm lại, đó là cuộc Cách mạng Công nghiệp và cách nó đã thay đổi thế giới. Tôi nghĩ rằng mình đã dần hiểu điều đó và cả đội Man City cũng vậy. Chúng tôi làm việc và chịu đựng. Chúng tôi đã chiến đấu và làm mọi việc theo cách riêng của mình”.

HLV Pep Guardiola nhắc về thời khắc đau đớn và huy hoàng của CLB. Ông chia sẻ: “Có những chuyến đi tới Bournemouth khi chúng tôi đánh mất danh hiệu Ngoại hạng Anh nhưng các cổ động viên vẫn ở đó. Và cả chuyến hành quân tới Istanbul (nơi Man City vô địch Champions League), những người hâm mộ vẫn đồng hành.

Bạn còn nhớ vụ đánh bom ở Manchester Arena chứ? Thành phố này đã cho cả thế giới thấy sức mạnh thực sự là gì. Không phải giận dữ hay sợ hãi, mà là tình yêu, cộng đồng và sự đoàn kết. Hay trong thời khắc mẹ tôi qua đời vì Covid-19, CLB hỗ trợ rất nhiều. Người hâm mộ, nhân viên, người dân Manchester đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi lúc cần thiết”.

Cuối cùng, HLV Pep Guardiola đã nói lời tạm biệt với Man City: “Vậy nên khi hành trình của tôi ở Man City sắp kết thúc, tất cả hãy vui lên. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Cảm ơn vì đã thúc đẩy tôi. Cảm ơn vì đã yêu quý tôi”.

Dù rời ghế HLV trưởng nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tiếp tục gắn bó với City Football Group trong vai trò đại sứ toàn cầu, tham gia cố vấn chuyên môn cho các CLB trong hệ thống và hỗ trợ các dự án phát triển bóng đá.

Ông là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Man City. Trong 10 năm dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola đã giúp CLB giành 20 danh hiệu, nổi bật như 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 cúp Liên đoàn Anh, 3 siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup.

Chủ tịch Man City, Khaldoon Al Mubarak, đã nói lời tri ân HLV Pep Guardiola: “Trong 10 năm qua, sự trung thực và tin tưởng đã tạo nên nền tảng vững chắc giúp ban lãnh đạo đội bóng cùng Pep vượt qua mọi tình huống. Chúng tôi luôn nhìn về một hướng để giải quyết vấn đề. Hôm nay, HLV Pep chuẩn bị kết thúc hành trình ở CLB với tư cách HLV trưởng.

Từng có nhiều thời điểm, ông ấy hoàn toàn có thể dừng lại. Nhưng bằng cách nào đó, Pep luôn tìm thấy nguồn năng lượng mới và tiếp tục tiến lên, tìm ra những cách thức khác biệt và sáng tạo để tiếp tục giành chiến thắng và mang lại thành công. Kết quả là CLB đã gặt hái đầy ắp kỷ niệm và thành công trong một thập kỷ qua. Chúng tôi luôn biết ơn Pep vì điều đó”.

Sau khi HLV Pep Guardiola ra đi, Man City nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm HLV Enzo Maresca thay thế. HLV người Italy dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Man City.