Xác định danh tính đội thứ 32 dự World Cup 2022

New Zealand thi đấu với Costa Rica trên sân Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar ở trận play-off liên lục địa để tìm ra đội bóng được trở lại quốc gia Tây Á này tham dự World Cup 2022 vào tháng 11 tới.

Để bước tới trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, New Zealand đã giành chiến thắng 5-0 trước Quần đảo Solomon trong trận chung kết vòng loại châu Đại Dương, còn Costa Rica đứng thứ 4 tại vòng loại thứ ba của CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ).

Trước khi trận đấu diễn ra Costa Rica được đánh giá cao hơn New Zealand, nhờ họ đang sở hữu trong đội hình có nhiều ngôi sao sáng như Keylor Navas, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Joel Campbell… Thực tế, Costa Rica sớm thể hiện sức mạnh khi mở tỷ số trận đấu ở ngay phút thứ 3, Jewison Bennette thực hiện đường chuyền chính xác Joel Campbell dứt điểm quyết đoán ghi bàn.

Campbell ghi bàn mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 3 (Ảnh: Getty).

Campbell ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

New Zealand vùng lên mạnh mẽ sau khi bị thủng lưới, đại diện của châu Đại Dương dồn ép đối thủ, khiến New Zealand chống đỡ rất vất vả. Đáng tiếc dù kiểm soát bóng hơn gấp đôi so với đối phương, dứt điểm nhiều, song hiệu quả của New Zealand lại chỉ là con số không.

Những tưởng New Zealand xóa bỏ sự bế tắc, tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 39 sau khi Chris Wood sút tung lưới đối thủ. Đáng tiếc trọng tài sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng do Matthew Garbett phạm lỗi với cầu thủ Costa Rica trước khi Wood đưa bóng vào lưới.

New Zealand tiếp tục tấn công ào ạt trong hiệp hai, nhưng họ vẫn không vượt qua được sự bế tắc. Khó khăn càng thêm khó khăn đối với New Zealand bởi họ chỉ còn 10 người trên sân từ phút 69, cầu thủ vào sân thay người Kosta Barbarouses phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiền đạo của New Zealand bị đuổi sau pha phạm lỗi thô bạo với đối thủ.

Barbarouses nhận thẻ đỏ trực tiếp (Ảnh: Getty).

Thi đấu hơn người Costa không áp đảo đối thủ, đội bóng này vẫn chọn lối chơi phòng thủ chắc chắn nhằm bảo vệ thành quả. New Zealand chẳng còn gì để mất tiếp tục dồn cả lên tấn công, nhưng sức tấn công của đội bóng này cũng không còn như khi thi đấu đủ người. Navas đã chơi chắc chắn nơi khung gỗ để giúp Costa Rica giữ sạch mành lưới.

Costa Rica bảo vệ được tỷ số 1-0 cho tới khi hết giờ và giành vé đi tiếp. Tại World Cup 2022, Costa Rica sẽ nằm ở bảng E cùng Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Costa Rica vượt qua vòng play-off liên lục địa để tham dự World Cup, ngược lại đây là lần thứ ba liên tiếp New Zealand lỡ cơ hội dự World Cup. Sau khi tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, New Zealand thua các trận play-off liên lục địa năm 2014 và 2018 trước Mexico và Peru, năm nay họ thất bại trước Costa Rica.