Xác định 5 đội giành vé vào tứ kết ở giải U20 châu Á

Ở lượt trận thứ hai bảng D diễn ra vào tối qua, U20 Hàn Quốc đã thắng đậm U20 Thái Lan với tỷ số 4-1. Với kết quả này, đội bóng xứ Kim Chi đã trở thành đại diện đầu tiên ở bảng đấu này giành vé lọt vào tứ kết giải U20 châu Á 2025.

U20 Hàn Quốc giành vé đi tiếp sau chiến thắng đậm trước U20 Thái Lan (Ảnh: AFC).

Sau hai vòng đấu, U20 Hàn Quốc giành 6 điểm (thắng U20 Syria, U20 Thái Lan). Họ đang có nhiều hơn U20 Syria 5 điểm trước lượt đấu cuối cùng. Tấm vé còn lại ở bảng đấu này là cuộc cạnh tranh giữa U20 Nhật Bản (4 điểm) và U20 Syria (1 điểm). Trong khi đó, U20 Thái Lan đã chắc chắn bị loại.

Lúc này, U20 Nhật Bản đang có lợi thế nhất định so với U20 Syria. Họ chỉ cần hòa U20 Hàn Quốc (đã chắc chắn đi tiếp) ở lượt đấu cuối cùng là giành vé đi tiếp. Trong trường hợp thắng U20 Hàn Quốc, U20 Nhật Bản sẽ đứng đầu bảng.

U20 Syria đang có 1 điểm và hiệu số thua kém so với U20 Nhật Bản (-1 vs +3). Do đó, đội bóng Tây Á cần phải thắng rất đậm trước U20 Thái Lan và hy vọng U20 Hàn Quốc giành chiến thắng trước U20 Nhật Bản.

Cùng giành vé đi tiếp sau hai lượt trận như U20 Hàn Quốc còn có U20 Australia, U20 Trung Quốc (bảng A), U20 Iran, U20 Uzbekistan (bảng C). Đây đều là những đội bóng giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận.

U20 Trung Quốc sớm giành vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng ở bảng A (Ảnh: AFC).

Chỉ có duy nhất bảng B chưa có đội bóng nào chắc chắn giành vé đi tiếp cũng như bị loại. U20 Iraq đang dẫn đầu bảng với 4 điểm. Tiếp theo là U20 Saudi Arabia (3 điểm), U20 Jordan (3 điểm) và U20 Triều Tiên (1 điểm). Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 19/2, U20 Iraq đối đầu với U20 Jordan, còn U20 Saudi Arabia chạm trán với U20 Triều Tiên.

Hai đại diện của Đông Nam Á là U20 Thái Lan và U20 Indonesia gây thất vọng lớn khi bị loại sau hai trận đấu toàn thua. Ở giải đấu này, trình độ của các đội bóng Đông Nam Á so với các đội hàng đầu châu lục khá chênh lệch.

Vòng tứ kết U20 châu Á 2025 hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi 4 đội chiến thắng sẽ giành vé tham dự World Cup U20 2025.