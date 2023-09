Xác định 4 cặp đấu tứ kết Asiad 19: Chủ nhà Trung Quốc gặp khó

Lịch thi đấu vòng tứ kết môn bóng đá nam Asiad 19 14h00 ngày 1/10: Olympic Uzbekistan vs Olympic Saudi Arabia 18h30 ngày 1/10: Olympic Iran vs Olympic Hong Kong (Trung Quốc) 18h30 ngày 1/10: Olympic Nhật Bản vs Olympic Triều Tiên 19h00 ngày 1/10: Olympic Trung Quốc vs Olympic Hàn Quốc

Sau loạt trận vòng 1/8 bóng đá nam Asiad 19 diễn ra vào tối nay (28/9), Ban tổ chức xác định ba đội bóng còn lại góp mặt ở vòng tứ kết là Olympic Uzbekistan, Olympic Saudi Arabia và Olympic Nhật Bản.

Olympic Trung Quốc phải đối diện với thử thách lớn mang tên Olympic Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Như vậy, 4 cặp đấu ở vòng tứ kết gồm: Olympic Uzbekistan vs Olympic Saudi Arabia, Olympic Iran vs Olympic Hong Kong (Trung Quốc), Olympic Nhật Bản vs Olympic Triều Tiên, Olympic Trung Quốc vs Olympic Hàn Quốc.

Trong đó, chủ nhà Trung Quốc thực sự gặp khó khăn khi đối đầu với ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Hàn Quốc. Dù thi đấu khá tiến bộ ở giải đấu năm nay nhưng Olympic Trung Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đội bóng xứ Kim Chi.

Olympic Hàn Quốc mang theo đội hình rất mạnh tham dự Asiad 19 với khát khao lần thứ ba liên tiếp giành huy chương vàng. Trên hành trình vào tứ kết, họ đã lần lượt đánh bại Olympic Kuwait (9-0), Olympic Thái Lan (4-0), Olympic Bahrain (3-0) và Olympic Kyrgyzstan (5-1).

Cặp đấu giữa Olympic Uzbekistan vs Olympic Saudi Arabia được đánh giá cân tài cân sức nhất ở vòng tứ kết. Cặp đấu này tái hiện lại trận chung kết giải U23 châu Á năm ngoái. Khi ấy, U23 Saudi Arabia đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ. Trong những năm qua, bóng đá Uzbekistan và Saudi Arabia đều rất mạnh trong công tác đào tạo trẻ.

Trận đấu của hai đội bóng đá nữ là Hàn Quốc vs Triều Tiên hứa hẹn rất căng thẳng (Ảnh: Zimbio).

Ở hai trận đấu còn lại, Olympic Iran được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Olympic Hong Kong (Trung Quốc). Tương tự, Olympic Nhật Bản cũng rất mạnh nếu đặt lên bàn cân so với Olympic Triều Tiên.

Ở môn bóng đá nữ, Ban tổ chức đã xác định 8 đội lọt vào tứ kết gồm 5 đội đầu bảng là Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và 3 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất là Philippines, Uzbekistan và Thái Lan.

Bốn cặp đấu tứ kết gồm: Trung Quốc vs Thái Lan, Nhật Bản vs Philippines, Đài Loan vs Uzbeksitan, Hàn Quốc vs Triều Tiên.

Trong đó, cặp đấu Hàn Quốc vs Triều Tiên đáng chú ý nhất. Đây cũng là cặp đấu cân sức cân tài nhất khi thực lực của hai đội bóng tương đương. Trong khi đó, hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines đều đụng độ với những đội bóng thuộc top đầu châu lục là Trung Quốc và Nhật Bản.