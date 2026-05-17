Xabi Alonso trở thành tân thuyền trưởng của Chelsea

Trong thông báo phát đi vào sáng nay (17/5, giờ địa phương), CLB Chelsea cho biết: "Chelsea Football Club vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu công việc từ ngày 1/7 sau khi ký hợp đồng có thời hạn 4 năm tại Stamford Bridge.

Việc bổ nhiệm này phản ánh niềm tin của CLB vào bề dày kinh nghiệm, năng lực huấn luyện, triết lý bóng đá, khả năng lãnh đạo, phẩm chất cá nhân và sự chính trực của ông, những yếu tố quan trọng trong quyết định giao Alonso dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của Chelsea.

Ông không chỉ được đánh giá là một HLV xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo đã được khẳng định, có khả năng hỗ trợ đội bóng trên nhiều phương diện cần thiết để thúc đẩy sự phát triển".

Xabi Alonson sẽ bắt đầu dẫn dắt Chelsea từ 1/7 (Ảnh: Getty).

Từng là một tiền vệ tài hoa thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool, Xabi Alonso giờ đây trở lại nước Anh với một cương vị hoàn toàn mới. Ông sẽ trở thành HLV chính thức thứ 5 dưới thời chủ sở hữu Todd Boehly, tiếp quản vị trí sau khi người tiền nhiệm Liam Rosenior bị sa thải hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Dù từng đạt nhiều thành công rực rỡ và giành những danh hiệu lịch sử cùng Bayer Leverkusen, Alonso lại vừa trải qua một giai đoạn không mấy suôn sẻ tại Tây Ban Nha. Ông không thể tạo dấu ấn tại Real Madrid sau khi tiếp quản đội bóng vào mùa hè năm ngoái; những tin đồn về bất đồng trong cách làm việc tại sân Bernabeu khiến ông bị sa thải vào tháng 1, ngay sau thất bại trước Barcelona ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha.

Tuy vậy, danh tiếng và sức hút của Alonso không hề suy giảm. Chelsea đã rất nhanh chóng hành động để đưa ông về sân Stamford Bridge, bất chấp nhiều tin đồn cho rằng ông có thể là ứng cử viên sáng giá để thay thế Arne Slot tại CLB cũ Liverpool.

Phát biểu về việc nhận nhiệm vụ đầy thách thức này, Alonso chia sẻ đầy tâm huyết trên trang chủ CLB: "Chelsea là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới và tôi vô cùng tự hào khi trở thành HLV của CLB vĩ đại này. Qua các cuộc trao đổi với ban lãnh đạo và bộ phận chuyên môn, tôi nhận thấy chúng tôi có chung tham vọng.

Chúng tôi muốn xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất và hướng tới những danh hiệu. Đội bóng hiện sở hữu nhiều tài năng cùng tiềm năng rất lớn. Với tôi, dẫn dắt CLB này là một vinh dự lớn. Giờ đây trọng tâm là làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa phù hợp và giành các danh hiệu".

Xabi Alonso không thành công khi dẫn dắt Real Madrid (Ảnh: Getty).

Sự xuất hiện của Alonso được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào tập thể đang rệu rã của The Blues. Hiện tại, Chelsea đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn hai vòng đấu và đối mặt với nguy cơ thực tế là vắng mặt ở các đấu trường cúp châu Âu mùa tới.

Áp lực càng đè nặng khi ngay tối qua (16/5), đội bóng thành London đã để thua Man City trong trận chung kết FA Cup. Chelsea sẽ chỉ có ít ngày để vực dậy tinh thần trước khi trở lại thi đấu vào rạng sáng thứ 4 (giờ Việt Nam) trong cuộc đối đầu đầy kịch tính với Tottenham Hotspur, một trận derby London mang tính chất danh dự trước khi chính thức bước vào kỷ nguyên của Xabi Alonso.