Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch FA Cup của Man City và Chelsea

Sau khi khuất phục Arsenal để bước lên đỉnh cao tại Cúp Liên đoàn, Man City đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử với cơ hội trở thành đội bóng thứ 6 trong lịch sử bóng đá Anh thâu tóm cả hai danh hiệu cúp quốc gia trong cùng một mùa giải.

Nếu thành công, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ gia nhập danh sách những kẻ chinh phục vĩ đại cùng với Arsenal (1992-93), Liverpool (2000-01, 2021-22), Chelsea (2006-07) và chính phiên bản Man City của mùa giải 2018-19.

Tuy nhiên, hành trình này không chỉ trải đầy hoa hồng mà còn ẩn chứa những bóng ma quá khứ. Man City chuẩn bị xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là đội đầu tiên góp mặt trong 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp. Thế nhưng, sự tự tin của The Citizens đang bị thử thách bởi chính ký ức buồn: họ đã để thua ở hai trận chung kết gần nhất trước Man Utd và Crystal Palace, bất chấp việc từng hạ gục "Quỷ đỏ" vào năm 2023. Nếu tiếp tục sẩy chân, Man City sẽ lặp lại "vết xe đổ" của chính Chelsea, đội duy nhất từng nếm mùi thất bại ở ba trận chung kết FA Cup liên tiếp (2020-2022).

Về phía Chelsea, Wembley từ lâu đã trở thành "thánh địa" quen thuộc nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Với lần góp mặt thứ 17, The Blues hiện là đội bóng có số lần vào chung kết FA Cup nhiều thứ ba lịch sử, chỉ xếp sau Man Utd (22) và Arsenal (21). Tuy nhiên, bảng thành tích của đội bóng thành London lại đang ở thế cân bằng tuyệt đối với 8 chiến thắng và 8 thất bại. Nỗi ám ảnh lớn nhất của Chelsea tại sân vận động quốc gia chính là sự vô duyên trước khung thành. Kể từ sau bàn thắng mở tỷ số của Christian Pulisic vào lưới Arsenal năm 2020, Chelsea đã trải qua 4 trận chung kết liên tiếp tại Wembley mà không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng.

Sức nóng của trận đại chiến sắp tới còn được bảo chứng bởi những con số thống kê áp đảo. Kể từ mùa giải 2016-17, Man City và Chelsea chính là hai "ông vua" thực thụ của sân chơi FA Cup. Trong khi nửa xanh thành Manchester dẫn đầu với 45 trận thắng và 159 bàn thắng, thì Chelsea bám đuổi sát sao với 37 lần ca khúc khải hoàn cùng 111 pha lập công. Đây cũng là hai đội bóng sở hữu hàng phòng ngự kiên cố nhất giải đấu với số trận giữ sạch lưới lần lượt là 28 và 26 trong cùng giai đoạn.

Dù sở hữu những thông số ấn tượng, nhưng huấn luyện viên Calum McFarlane có lý do để lo ngại về sức nặng thực sự trong bản lĩnh của Chelsea mùa này. Nhìn lại hành trình tiến vào chung kết, bốn trong năm chiến thắng của The Blues là trước các đội bóng ở hạng đấu thấp hơn, và bại tướng duy nhất từ Ngoại hạng Anh của họ chỉ là Leeds United ở bán kết. Kể từ mùa giải 2020-21, năm họ từng hạ gục chính Man City tại bán kết, Chelsea vẫn chưa một lần đánh bại được hai đội bóng lớn thuộc nhóm đầu Ngoại hạng Anh trong cùng một mùa giải.

Trái ngược với sự hoài nghi bên phía đối thủ, Man City đang sở hữu tâm thế của một kẻ hủy diệt. Với 21 chiến thắng trong 23 trận gần nhất tại FA Cup, đoàn quân của Pep Guardiola đang cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc. Hai thất bại duy nhất của họ trong giai đoạn này chính là hai trận chung kết gần đây, một thống kê vừa là lời cảnh báo, vừa là động lực để đội chủ sân Etihad quyết tâm đòi lại vị thế quân vương và hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội lịch sử.

Thống kê đối đầu giữa Chelsea và Man City

Kể từ sau thất bại trước Chelsea của Thomas Tuchel trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2020-21, Man City chưa thua trận nào trong 13 trận gần nhất gặp The Blues trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 3).

Đó là chuỗi trận bất bại dài nhất của Man City trước Chelsea, đồng thời cũng là chuỗi trận không thắng dài nhất của The Blues trước một đối thủ kể từ khi họ trải qua 17 trận không thắng trước Arsenal từ tháng 1/1999 đến tháng 3/2004.

Đội bóng của Guardiola đã đánh bại Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge trong lần gặp nhau gần nhất ở Ngoại hạng Anh hồi tháng trước, mặc dù McFarlane trong nhiệm kỳ tạm quyền đầu tiên của mình đã giành được trận hòa 1-1 tại sân Etihad vào ngày 4/1.

Dự đoán trận Chelsea vs Man City

Siêu máy tính Opta nghiêng rõ rệt về khả năng chiến thắng của Man City trước trận đấu. Trong 10.000 lần mô phỏng, đoàn quân của HLV Guardiola giành chiến thắng trong 90 phút ở 57,6% số kịch bản được tạo ra.

Trong khi đó, Chelsea chỉ có 20,6% cơ hội thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Khả năng hai đội hòa sau 90 phút, đồng nghĩa trận đấu phải bước vào hiệp phụ và có thể kéo dài tới loạt sút luân lưu, được Opta đánh giá ở mức 21,8%.