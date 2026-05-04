Chelsea gục ngã trước Nottingham Forest, tan mộng Champions League

Nottingham Forest tạo cú sốc lớn ở vòng 35 Ngoại hạng Anh khi đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge tối 4/5, qua đó đẩy đội bóng thành London lún sâu hơn vào khủng hoảng. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp Nottingham Forest bất bại trên sân của Chelsea, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Dù HLV tạm quyền Calum McFarlane vừa có màn ra mắt suôn sẻ với tấm vé vào chung kết FA Cup, dẫu vậy hiệu ứng tích cực đối với Chelsea nhanh chóng tan biến. Ngay phút thứ 2, từ quả tạt chuẩn xác của Dilane Bakwa, Taiwo Awoniyi bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Robert Sanchez, mở tỷ số cho đội khách.

Taiwo Awoniyi (phải) mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 2 (Ảnh: Getty).

Bàn thua sớm khiến Chelsea buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Enzo Fernandez suýt gỡ hòa ngay sau đó, nhưng cú cứa lòng của anh lại đưa bóng dội cột dọc. Khi đội chủ nhà còn chưa ổn định, họ tiếp tục nhận gáo nước lạnh. Phút 15, Malo Gusto phạm lỗi với Awoniyi trong vòng cấm địa. Trọng tài tham khảo VAR và cho Nottingham Forest hưởng phạt đền, Igor Jesus thực hiện thành công cú sút 11m, nhân đôi cách biệt.

Nottingham Forest tung ra đội hình với nhiều thay đổi so với trận đấu gặp Aston Villa vào giữa tuần vừa qua tại đấu trường châu Âu, nhưng hàng thủ trẻ trung của họ vẫn chơi đầy kỷ luật. Morato là điểm tựa kinh nghiệm, trong khi Luca Netz có trận ra mắt trọn vẹn và Zach Abbott mới chỉ có lần đá chính thứ hai tại giải.

Dẫu vậy, chính sự thiếu kinh nghiệm suýt khiến đội khách trả giá trước giờ nghỉ. Một pha va chạm đầu nghiêm trọng giữa hậu vệ Nottingham Forest và tài năng trẻ của đội chủ nhà Jesse Derry khiến trận đấu gián đoạn gần 10 phút. Sau tình huống này, Chelsea được hưởng phạt đền nhưng Cole Palmer không thắng được thủ môn Matz Sels.

Sức trẻ của các cầu thủ Nottingham Forest đã giúp đội khách lấn lướt trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Chelsea đón sự trở lại của Levi Colwill, song những điều chỉnh từ băng ghế dự bị của Nottingham Forest mới tạo khác biệt. Sau khi vào sân ở đầu hiệp hai, Morgan Gibbs-White kiến tạo để Awoniyi hoàn tất cú đúp, trong tình huống VAR phải kiểm tra việt vị khá lâu.

Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn bởi một pha va chạm mạnh khác khiến cả Gibbs-White lẫn thủ môn Sanchez đều không thể thi đấu tiếp. Nỗ lực của Chelsea chỉ giúp họ có bàn danh dự ở phút bù giờ, khi Joao Pedro tung cú “xe đạp chổng ngược” đẹp mắt, trước đó cầu thủ người Brazil bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị.

Thất bại này khiến Chelsea nối dài chuỗi trận đáng quên với 6 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, thành tích tệ nhất kể từ năm 1993. The Blues rơi xuống vị trí thứ 9 và chính thức hết cơ hội cạnh tranh top 5 (có suất dự Champions League mùa tới).

Trong khi đó, Nottingham Forest tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng khi tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Đội bóng này cũng nối dài chuỗi 7 trận bất bại, giờ đây sẽ dồn sự tập trung cho trận bán kết lượt về Europa League gặp Aston Villa.