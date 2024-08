Võ sĩ Việt Nam tung liên hoàn đấm, thắng knock-out ở giải đấu danh giá

ONE Championship là giải MMA (võ tự do) danh giá bậc nhất châu Á. Ở sự kiện ONE Friday Fights 76 diễn ra vào hôm qua, võ sĩ Việt Nam, Phạm Văn Nam, đã ra mắt đấu trường võ thuật này và chạm trán với đối thủ Estrada Donga-as tới từ Philippines.

Phạm Văn Nam (quần trắng) đối đầu với Estrada Donga-as (quần đỏ).

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và gay cấn ngay sau khi khai cuộc. Phạm Văn Nam thi đấu chủ động và tự tin với những đòn đá. Trong khi đó, Estrada Donga-as di chuyển linh hoạt và có những đòn đấm hiểm hóc.

Đáng chú ý, trong hiệp đấu này, Estrada Donga-as đã có tình huống quật ngã Phạm Văn Nam xuống võ đài. Tuy nhiên, sau đó, võ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi tình thế và dồn ép đối phương.

Sang hiệp 2, Phạm Văn Nam thi đấu chủ động hơn. Dù vậy, đối thủ tới từ Philippines lại bất ngờ có thêm một lần khiến Phạm Văn Nam ngã xuống sàn đấu. Võ sĩ Việt Nam lại cho thấy sự lì lợm và thoát ra khỏi gọng kìm của đối phương.

Phạm Văn Nam tung liên hoàn đấm, hạ knock-out Estrada Donga-as.

Nửa cuối hiệp 2, Estrada Donga-as có dấu hiệu xuống sức và không có duy trì thế trận như trước. Phạm Văn Nam đã tăng tốc và tung ra nhiều đòn mạo hiểm. Khi hiệp đấu còn hơn 1 phút, Estrada Donga-as không thể đứng vững.

Phạm Văn Nam với hàng loạt cú đấm uy lực đã khiến cho Estrada Donga-as đổ gục xuống sàn đấu. Ở thời điểm 3 phút 52 giây của hiệp đấu thứ hai, Phạm Văn Nam đã được trọng tài xử thắng knock-out.

Đây là chiến thắng ấn tượng của võ sĩ sinh năm 1992 trong ngày ra mắt ONE Championship. Anh hứa hẹn sẽ là gương mặt đáng chú ý trong thời gian tới.