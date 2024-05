Võ sĩ Việt Nam thắng tại vòng loại giải đấu hướng đến One Championship

Các trận đấu thuộc vòng đầu tiên của sự kiện "Road to One" (đường đến One Championship, hệ thống giải Muay danh giá hàng đầu thế giới) diễn ra tối qua (19/5), kết thúc với chiến thắng của các vận động viên (VĐV) mạnh.

Đáng chú ý nhất trong số này là việc Trương Cao Minh Phát thắng Phan Huy Hoàng ở hiệp 3, ở hạng flyweight (dưới 62kg nam).

Trương Cao Minh Phát giành chiến thắng ở hạng flyweight (Ảnh: T.T).

Sau khi liên tục trúng đòn của Trương Cao Minh Phát trước đó, Phan Huy Hoàng dính thêm đòn nặng ở hiệp 3, trước khi anh bị choáng váng rất nặng và ra dấu xin bỏ cuộc. Trọng tài xử Trương Cao Minh Phát thắng knock-out.

Cũng có chiến thắng knock-out ở hạng flyweight là VĐV người Morocco Walid Sakhraji. Thậm chí, Walid Sakhraji còn thắng Nguyễn Duy Thuần ngay trong hiệp một.

Ở vòng bán kết diễn ra vào tháng 7 tới đây, Walid Sakhraji sẽ đối đầu với Nguyễn Hào Hiệp, còn Trương Cao Minh Phát gặp Phan Trọng Quý.

Huỳnh Hoàng Phi có chiến thắng ở hạng strawweight (Ảnh: T.T).

Trong khi đó, ở hạng strawweight (dưới 57kg nam), Nguyễn Thành Thoan thắng Võ Thanh Tùng, Huỳnh Văn Tuấn thắng Bùi Trần Tấn Tài, Vũ Đại Luật thắng Võ Minh Nghĩa và Huỳnh Hoàng Phi thắng Nguyễn Tấn An.

Ở vòng bán kết, Nguyễn Thành Thoan sẽ đối đầu với Huỳnh Văn Tuấn, trong khi Vũ Đại Luật gặp Huỳnh Hoàng Phi.

Tổng giá trị giải thưởng của sự kiện Road to One lên đến 6 tỷ đồng, bao gồm 2 bản hợp đồng thi đấu tại One Championship. Đây chính là giải Muay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.