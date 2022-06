Võ sĩ bị chỉ trích vì "truy cùng giết tận" đối thủ đã bất tỉnh trên sàn đấu

Ở cuộc so tài với Court McGee tại sự kiện UFC của ESPN tối 19/6, võ sĩ Jeremiah Well là người giành chiến thắng thuyết phục trước tay đấm đồng hương người Mỹ. Tuy nhiên Jeremiah Well vẫn bị người hâm mộ chỉ trích khi anh có hành động không đẹp với đối thủ của mình.

Theo đó, trong một pha "mặt đối mặt", Jeremiah Wells đã tung ra 3 cú đấm liên tiếp chính xác khiến Court McGee ngã ngửa ra sàn đấu và bất tỉnh tại chỗ. Thế nhưng võ sĩ người Mỹ không chịu dừng lại mà tiếp tục lao tới bồi thêm 2 đòn chỏ cực mạnh, buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho anh.

Võ sĩ Mỹ bị chỉ trích vì "truy cùng giết tận" đối thủ

"Đối thủ đã ngã ngửa ra sàn và bất tỉnh rồi mà anh ta vẫn truy cùng giết tận. Những cú đánh như thế có thể giết chết Court McGee", một người hâm mộ bình luận. "Thử hỏi một ngày nào đó anh ấy cũng ngã và bị đối thủ đấm như thế và gặp chấn thương nặng thì sao", một người khác nói thêm.

Với chiến thắng này, Jeremiah Wells đã nâng tổng số chiến thắng trong sự nghiệp UFC chuyên nghiệp của mình lên con số 11. Trong khi đó, đây là thất bại thứ 11 của Court McGee sau 32 lần thượng đài.