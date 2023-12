Vì sao Man Utd chưa sa thải HLV Ten Hag?

Trận thua bạc nhược với tỷ số 0-3 trước Bournemouth là cú tát trời giáng vào tham vọng vươn lên của Man Utd. Nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi ba thành viên của đội bóng này vừa giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng.

Man Utd muốn hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, trước khi ra quyết định về tương lai của HLV Ten Hag (Ảnh: Getty).

Niềm tin vào HLV Ten Hag chỉ vừa mới nhen nhóm trở lại bỗng vụt tắt. Một bầu trời đen tối lại hiện ra trước mắt vị HLV này. Thế nhưng, đó chưa phải là thảm họa duy nhất của CLB trong tuần này. Chỉ vài ngày nữa, Quỷ đỏ còn đối diện với nỗi đau lớn hơn thế. Họ có khả năng rất cao sẽ bị loại khỏi Champions League khi đối diện với Bayern Munich.

Trong thời gian qua, báo chí Anh đã liên tục nói về khả năng HLV Ten Hag phải rời khỏi Old Trafford. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Man Utd vẫn tỏ ra chần chừ. Tờ The Athletic chỉ ra hai lý do khiến cho lãnh đạo của Quỷ đỏ chưa thể sa thải HLV Ten Hag ở thời điểm này.

Đầu tiên là giới chủ Mỹ của Man Utd chưa muốn có biến động nào ở thời điểm này khi quá trình bán 25% cổ phần của CLB cho tỷ phú Sir Jim Ratcliffe (trị giá 1,25 tỷ bảng) đang ở trong quá trình hoàn tất.

Nếu như tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hoàn tất thương vụ này, Ban lãnh đạo của Man Utd sẽ có thay đổi. Ông Richard Arnold có thể phải rời ghế Giám đốc điều hành của Man Utd. Tương tự, vị trí Giám đốc kỹ thuật cũng có thể thay đổi khi John Murtough ra đi.

Do đó, Ban lãnh đạo Man Utd muốn hoàn tất bộ máy thời kỳ mới trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Số tiền đền bù hợp đồng của HLV Ten Hag rất lớn. Điều đó khiến Ban lãnh đạo Man Utd chùn bước (Ảnh: Getty).

Bên cạnh đó, nếu muốn sa thải HLV Ten Hag ở thời điểm này, Man Utd sẽ phải mất 15 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Đây là mức đền bù cao nhất với HLV bị sa thải trong lịch sử Man Utd. Việc bổ nhiệm HLV mới chưa chắc tạo ra kết quả ngay lập tức. Chính vì vậy, Quỷ đỏ chưa vội chi ra số tiền lớn để sa thải HLV người Hà Lan.

Man Utd sẽ trải qua tuần thi đấu vô cùng khó khăn. Sau trận đấu với Bayern Munich ở Champions League vào 03h00 ngày 13/12, họ sẽ hành quân tới sân Anfield của Liverpool lúc 23h30 ngày 17/12.