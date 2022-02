Vì sao Lionel Messi sút phạt đền ngày càng tệ hại?

Trong trận đấu với Real Madrid, Lionel Messi đã đảm nhận nhiệm vụ sút phạt đền. Thế nhưng, cú dứt điểm của cầu thủ này đã không chiến thắng được Courtois. Nếu như Mbappe không tỏa sáng với bàn thắng ở phút cuối cùng giúp PSG chiến thắng, có lẽ El Pulga đã phải ôm hận vì tình huống hỏng ăn của mình.

Messi không chiến thắng được Courtois ở tình huống sút phạt đền trong trận gặp Real Madrid.

Thực tế, không phải tới tận bây giờ mà trong nhiều năm qua, Messi vẫn bị ám ảnh như vậy khi bước lên chấm 11 mét. Điển hình nhất là tình huống ngôi sao này sút phạt đền hỏng ăn khiến đội tuyển Argentina mất chức vô địch Copa America 2016 trước Chile.

Theo thống kê, trong sự nghiệp, Messi đã thực hiện 103 cú sút phạt đền nhưng hỏng ăn tới… 30 lần. Đó là tỷ lệ tương đối cao. Tính riêng ở Champions League, siêu sao người Argentina cũng thực hiện không thành công 5 lần sau 23 lần thực hiện (kỷ lục ở giải đấu).

Vậy tại sao Messi bị ám ảnh sút phạt đền tới vậy dù cho mọi kỹ thuật của cầu thủ này ở mức thượng thừa?

Nhà báo Ben Lyttleton, tác giả của cuốn sách "Twelve Yards: The Art & Pscyhology of the Perfect Penalty" (tạm dịch là 12 yard: Nghệ thuật và tâm lý của cú sút phạt đền hoàn hảo) từng phân tích về vấn đề này.

Ông chia sẻ: "Tôi đã quan sát rất kỹ những quả sút phạt đền của Messi và thấy rằng cầu thủ này không có chiến thuật rõ ràng. Cậu ấy có vẻ như đang dần chuyển từ kiểu sút GK-Independent sang GK-Dependent và rối tung lên, thậm chí là muốn quay lại kiểu sút cũ".

Ở đây, cần phải làm rõ hai thuật ngữ. "GK-Independent" là kiểu sút không phụ thuộc vào thủ môn. Các cầu thủ tung ra cú sút với lực rất mạnh, ngay cả thủ môn đoán đúng hướng cũng chưa chắc cản phá được. C.Ronaldo là mẫu cầu thủ điển hình dứt điểm như vậy. Còn "GK-Dependent" là kiểu sút phụ thuộc vào thủ môn. Hiểu nôm na là các cầu thủ đợi thủ môn đổ người, rồi mới quyết định góc sút. Jorginho, Bruno Fernandes, Balotelli hay Hazard là điển hình.

Messi không có độc chiêu sút phạt đền, giống như những chuyên gia thực hiện (điển hình là Jorginho với kiểu nhảy chân sáo).

Cần nói thêm rằng, những chuyên gia sút phạt đền đều có một kiểu thực hiện và làm nên thương hiệu của họ. Đơn cử như nhắc tới Jorginho, Bruno Fernandes là nghĩ ngay tới kiểu nhảy chân sáo. Còn C.Ronaldo, Memphis Depay, Gareth Bale thuộc trường phái còn lại.

Trong khi đó, Messi có vẻ như không chăm chút quá vào việc tập luyện sút phạt đền nên thường dứt điểm theo bản năng, không tập luyện theo kiểu nào. Với bản năng của cầu thủ thuận chân trái, siêu sao số 30 thường dứt điểm vào góc phải (theo hướng của mình). Theo thống kê, 4/5 lần gần nhất thực hiện phạt đền trước Real Madrid, Messi đã dứt điểm vào góc này.

Chính vì vậy, El Pulga rất dễ bị bắt bài. Thủ thành Courtois đã không ngần ngại chia sẻ bí quyết hóa giải phạt đền của Messi: "Tôi đã tìm hiểu rất kỹ thói quen sút phạt đền của Messi. Tôi đổ người sang trái bởi biết rằng cậu ấy đã đá hỏng nhiều cú sút ở bên này. Ở trận gặp Nice, cậu ấy cũng sút góc trái theo hướng khung thành. Tôi đã cố gắng gây áp lực cho Messi một chút. Để cản phá tình huống như vậy, bạn cần thêm chút may mắn".

Cũng theo ông Lyttleton, sự chuẩn bị góp phần rất lớn vào thành công của một quả phạt đền: "Một phần thành công ở những cú sút phạt đền là sự chuẩn bị. Bạn cần phải có chiến lược rõ ràng, sẽ thực hiện ra sao".

Sở dĩ, ông nói vậy bởi ở cấp độ đỉnh cao, thủ môn cũng sẽ có chuẩn bị trước về tình huống đối mặt với phạt đền. Như Courtois từng chia sẻ ở trên, anh đã nghiên cứu và nắm cách sút của Messi trong lòng bàn tay.

Cựu thủ môn của CLB Sunderland, David Preece (nay là HLV thủ môn), từng đề cập tới điều này: "Công việc của thủ môn là thu thập thông tin càng nhiều càng tốt về những cầu thủ có thể sút phạt đền, để xem góc sút ưa thích, thói quen dứt điểm… Họ cũng học cả cách gây áp lực lên người sút".

Messi rất dễ bị bắt bài khi thường thực hiện vào góc phải (theo hướng của mình) do thuận chân trái.

Bản thân Messi cũng từng thừa nhận tầm quan trọng của việc tập luyện phạt đền: "Tôi muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo. Có một số khía cạnh mà tôi cần cải thiện, một trong số đó là sút phạt đền. Tôi cần phải tập luyện nhiều hơn".

Thế nhưng, cá nhân El Pulga có vẻ chưa quá chăm chút vào tập luyện sút phạt đền. Hoặc cầu thủ này giống như chim sẻ sợ cành cong. Có không ít lần anh nhường quyền thực hiện cho Neymar, Luis Suarez, Mbappe… Một con số thống kê còn chỉ ra rằng, El Pulga đã nhường tới 30 lần bước lên chấm 11 mét cho đồng đội (Neymar được nhường nhiều nhất với 11 lần).

Dù sao, sự nghiệp của Messi không chỉ xoay quanh những cú sút phạt đền. Ít nhất, trong trận đấu với Real Madrid, cầu thủ người Argentina đã có đóng góp nhất định trong việc kiến tạo nên lối chơi cho PSG. Anh sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng trên hành trình chinh phục chức vô địch Champions League của đội bóng.