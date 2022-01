VFF lần đầu lên tiếng về thất bại ở AFF Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam

AFF Cup 2020 đã kết thúc, tuy nhiên thất bại của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được người trong cuộc mổ xẻ để rút kinh nghiệm. HLV Park Hang Seo dự kiến có cuộc làm việc với VFF, tuy nhiên có vẻ như các bên vẫn chưa gặp nhau khi thời gian này ông Park đang ở Bình Định còn VFF bận tổ chức Đại hội thường niên.

Dù vậy, sau khi ngồi ghế Quyền Chủ tịch VFF khóa 8, ông Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ với báo chí về thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Người đứng đầu của VFF cho biết: "Sau chu kỳ 10 năm, đội tuyển Việt Nam mới có chức vô địch AFF Cup, đó là năm 2008 và 2018.

Chúng ta phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch nhưng vì nhiều lý do ảnh hưởng tới đội tuyển, trong đó đáng chú ý là thiếu lực lượng do một số trụ cột chấn thương, thiếu may mắn, các cầu thủ không có điều kiện sinh hoạt tốt nhất vì dịch Covid-19…

VFF cho rằng thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 có nhiều yếu tố khách quan.

Dù vậy, màn trình diễn của đội tuyển luôn để lại hình ảnh đẹp với người hâm mộ. Các cầu thủ nỗ lực trong suốt 6 tháng trời, vượt qua những khó khăn liên quan tới sinh hoạt, chuyên môn…

Trong năm 2022, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là trở lại với ngôi vị số một ở AFF Cup, dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay".

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh tới hành trình của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, dù có 6 trận thua nhưng vẫn được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hết sức khen ngợi.

HLV Park Hang Seo và các học trò chính là những người muốn quên nhanh thất bại ở AFF Cup 2020. Ở bản danh sách đội tuyển Việt Nam vừa công bố, HLV Park Hang Seo thay đổi nhân sự khi triệu tập 9 cầu thủ mới, trong đó có nhiều gương mặt trẻ ở đội U23.

Trong năm 2022, bóng đá trẻ Việt Nam tham dự nhiều giải đấu quốc tế và lần đầu tiên VFF quyết định sẽ cử đội U21 tham dự Asiad 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9. Bên cạnh đó ngay đầu năm, đội U21 sẽ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm lấy lại ngôi vị số một Đông Nam Á.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sau nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games được tổ chức trên sân nhà, sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2022. Đây chính là lứa cầu thủ kế cận của đội tuyển quốc gia, vì thế VFF rất kỳ vọng vào sự trưởng thành của các cầu thủ ở những sân chơi trên.

Bên cạnh vấn đề chuẩn bị lực lượng cũng như lên kế hoạch tham dự các giải đấu trong năm 2022, vấn đề tài chính cũng được VFF rất quan tâm trong bối cách dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới công tác vận động tài trợ của Liên đoàn.

Theo báo cáo tài chính năm 2021 tại Đại hội thường niên VFF khóa 8 ngày 9/1, nguồn thu của VFF năm 2021 đạt khoảng 268 tỷ đồng, nguồn chi là gần 200 tỷ đồng. VFF vẫn đảm bảo được nguồn kinh phí cho các hoạt động.

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết: "Dù doanh thu không đạt được như mục tiêu đề ra, nhưng VFF vẫn đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì nhiều hoạt động bóng đá, đặc biệt là kế hoạch tập huấn của các đội tuyển".

Dự kiến năm 2022, VFF sẽ thu khoảng 300 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư cho bóng đá trẻ, trong đó trọng tâm là hai đội U21 và U23.