U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan

Trên sân Bunyodkor (Uzbekistan), U23 Việt Nam đã khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn bàn từ phút đầu tiên sau cú sút xa của Tuấn Tài. Cuối hiệp 1, U23 Thái Lan may mắn gỡ hòa 1-1 sau cú sút xa của Ben Davis trong tình huống thủ môn Văn Toản mất phương hướng.

U23 Việt Nam bị cầm hòa 2-2 đáng tiếc ở những phút cuối trận trước U23 Thái Lan (Ảnh: Hiếu Anh).

Sang hiệp 2, Văn Tùng tung cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Tuấn Tài, nâng tỷ số lên 2-1. Tưởng như U23 Việt Nam đã cầm chắc 3 điểm thì ở những phút bù giờ Suphanat gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.

Ở trận đấu mở màn bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng với 3 điểm sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có được một điểm, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai đội.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV Gong Oh Kyun của U23 Việt Nam chia sẻ: "HLV Gong Oh Kyun phát biểu: "Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa tham dự SEA Games, do vậy việc quan trọng nhất với toàn đội lúc này là hồi phục thể lực.

U23 Việt Nam đã để lại dấu ấn năm 2018 khi có mặt trong trận chung kết. Tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt ở giải năm nay".

HLV Gong Oh Kyun tin tưởng vào thực lực các cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Gong cho biết ông học hỏi được nhiều từ người tiền nhiệm Park Hang Seo: "Tôi học hỏi được rất nhiều từ ông Park Hang Seo, đặc biệt là chiến thuật của ông ấy. Các cầu thủ đang dần làm quen và thích ứng với chiến thuật của tôi. Tôi tin đã giúp họ nhận ra được sự thay đổi sau thời gian ngắn".

Đánh giá về U23 Thái Lan, HLV Gong Oh Kyun tỏ ra khá thận trọng: "Việt Nam và Thái Lan đã đối đầu nhau ở chung kết SEA Games. Đó là một trận đấu cân bằng và gay cấn đến phút cuối cùng.

U23 Thái Lan đã thay đổi nhiều về lực lượng ở giải U23 châu Á lần này. U23 Việt Nam cũng thay đổi. Về cơ bản, chúng tôi đã gác SEA Games lại phía sau và chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn đọ sức vào ngày mai".

Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá thêm về U23 Thái Lan: "Cầu thủ Thái Lan chất lượng tốt và giàu kỹ thuật, họ có HLV khác so với SEA Games 31. Họ cũng sẽ thay đổi về lối chơi.

Do vậy, chúng tôi cần có sự phân tích kỹ lưỡng đối thủ để có được phương án đối phó tối ưu nhất. Về tình hình lực lượng U23 Việt Nam, không cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng. Riêng Văn Tùng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy nhanh bình phục để ra sân".

Khi được hỏi về chất lượng cầu thủ U23 Việt Nam so với thế hệ năm 2018, HLV Gong cho hay: "So với thế hệ trước, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam chưa được thi đấu nhiều. Tuy nhiên tôi khẳng định họ đều là những cầu thủ có chất lượng và tiến xa trong tương lai. Tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để họ phát triển tài năng".

HLV người Hàn Quốc chia sẻ ông cảm thấy thoải mái khi thay thế nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo: "Ngồi vào vị trí này đương nhiên là áp lực rồi, nhưng tôi biết cách để vượt qua.

Tôi hài lòng vì các cầu thủ U23 Việt Nam làm theo hướng dẫn và tuân theo chiến thuật của tôi. Tôi cũng thường ra sân tập luyện cùng các cầu thủ và tất cả cùng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất".

HLV Worrawoot khẳng định U23 Thái Lan sẽ giành 3 điểm (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV Worrawoot Srimaka phát biểu đầy tự tin: "U23 Thái Lan mang đến Uzbekistan đội hình mạnh với những cầu thủ quan trọng nhất. Toàn đội đã sẵn sàng và quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam vào ngày mai.

Việt Nam là một trong những đội bóng tốt nhất Đông Nam Á, dù là huấn luyện viên nào họ đều mạnh cả. Họ sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng".

Thuyền trưởng của U23 Thái Lan cũng dành sự tôn trọng nhất định cho đối thủ: "U23 Việt Nam được đánh giá cao vì từng giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018. Trình độ hai đội có thể nói là tương đương, nên cuộc so tài này sẽ rất khó khăn. U23 Thái Lan sẽ cố gắng giành từ một đến ba điểm ở trận đấu này".

HLV Worrawoot Srimaka cũng chúc mừng U23 Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 31: "U23 Việt Nam đã chơi tốt ở giải đấu trên sân nhà, tôi chúc mừng họ sau khi giành tấm HCV SEA Games.

Nhưng ở các giải đấu khác nhau, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị và cách nhập cuộc khác nhau. Thái Lan hiện tại khác rất nhiều so với thời điểm SEA Games, chúng tôi thay đổi nhiều về nhân sự và chiến thuật.

Tôi đánh giá các đội bóng vượt qua vòng loại U23 châu Á hầu hết đều có trình độ cả. Do đó, U23 Thái Lan cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu".

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Worrawoot Srimaka đã cùng U23 Thái Lan thắng 6, hòa 1 khi đối đầu U23 Việt Nam và điều đó giúp ông tự tin: "Cách đây 4 năm, chúng tôi đã thắng U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games. Nhưng họ đã từng là á quân U23 châu Á, và U23 Thái Lan quyết tâm làm được điều tương tự.

Hiện tại U23 Thái Lan có cả các cầu thủ đến từ châu Âu lẫn trong nước, việc kết hợp họ ra sao là rất quan trọng. Nhiều người thi đấu ở các giải chất lượng tại châu Âu, họ tự hào vì mang dòng máu Thái Lan và không phải cầu thủ nhập tịch. Tất cả đều có khát vọng khi được cống hiến cho đội tuyển quốc gia".