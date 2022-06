AFC: "Hy vọng thế hệ hiện tại của U23 Việt Nam vượt qua các đàn anh"

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khả năng sẽ là trận đấu then chốt, quyết định vé còn lại của bảng C vào tứ kết giải U23 châu Á (một vé của bảng đấu này gần như sẽ thuộc về Hàn Quốc, do đội còn lại trong bảng Malaysia khá yếu).

Đấy là lý do khiến cho trận đấu giữa đội bóng của HLV Gong Oh Kyun và đoàn quân trong tay HLV Worrawoot Srimaka rất được quan tâm.

Thế hệ mới của U23 Việt Nam chuẩn bị trình làng giới bóng đá châu Á (Ảnh: Hải Long).

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "HLV Gong Oh Kyun có thể là người mới trong vai trò HLV đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng ông không xa lạ với nền bóng đá này, vì đã giúp HLV Park Hang Seo tại kỳ giải năm 2018, cũng như tại SEA Games vừa qua".

"HLV Gong thừa nhận ông ấy cũng như các cầu thủ đang chịu áp lực rất lớn. Hy vọng thế hệ hiện tại của U23 Việt Nam có thể vượt qua các đàn anh" - AFC viết thêm.

Trang chủ của AFC nói rõ hơn chiến tích của U23 Việt Nam cách nay 4 năm, gây chấn động làng cầu châu lục: "U23 Việt Nam từng bùng nổ ở giải U23 châu Á năm 2018, nơi HLV Park Hang Seo đưa đội đến vị trí á quân, vị trí tốt nhất của đội bóng này từ xưa đến nay".

"Thế rồi khi HLV Gong Oh Kyun nắm đội thay HLV Park Hang Seo, giới bóng đá Thái Lan và HLV Worrawoot Srimaka có thêm sự tự tin, cho rằng U23 Thái Lan sẵn sàng chạm trán U23 Việt Nam" - vẫn là những dòng được viết trên website của AFC.

Theo AFC, U23 Thái Lan sẵn sàng đòi lại món nợ đã thua U23 Việt Nam tại SEA Games 31 (Ảnh: Hải Long).

Liên đoàn bóng đá châu Á cũng không quên dẫn lời HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan, đánh giá về U23 Việt Nam thời hậu HLV Park Hang Seo.

HLV Worrawoot Srimaka nói: "Tôi chúc mừng U23 Việt Nam đã vô địch SEA Games, họ đã thể hiện rất tốt. Nhưng vào lúc này, 70% đội hình của U23 Thái Lan đã khác với hồi SEA Games. Sự chuẩn bị của Thái Lan cho giải U23 châu Á rất khác, cách tiếp cận với giải đấu và tiếp cận đối thủ của chúng tôi cũng khác".

"U23 Thái Lan hiện nay là sự kết hợp giữa cầu thủ thuần nội với các cầu thủ trở về từ châu Âu. Đây là đội hình tốt, là tương lai của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đầu tiên tại giải châu Á, gặp U23 Việt Nam.

Các cầu thủ của tôi khao khát thể hiện mình, khao khát giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, giành kết quả tốt tại giải U23 châu Á" - vẫn là lời của HLV Worrawoot Srimaka trên website của AFC.