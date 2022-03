Tỷ phú Abramovich bị phong tỏa tài sản ảnh hưởng lớn thế nào tới Chelsea?

Như đã biết, Chính phủ Anh đã phong tỏa tài sản của tỷ phú Roman Abramovich, trong đó có CLB Chelsea. Trong thời gian tới, họ sẽ cấp giấy phép đặc biệt cho đội bóng thành London hoạt động nhưng mọi thứ rất hạn chế.

Việc ông chủ Abramovich bị phong tỏa tài sản ảnh hưởng quá lớn tới CLB Chelsea.

Họ được tham dự các trận đấu, cân đối nguồn thu để trả lương cho nhân viên... Tuy nhiên, The Blues sẽ bị cấm mua bán cầu thủ cũng như không thể gia hạn với những người sắp hết hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng không được bán vé cho người hâm mộ trong các trận đấu ở sân nhà Stamford Bridge (chỉ phục vụ những người đã mua vé cả mùa).

Điều này ảnh hưởng quá lớn tới Chelsea. Thứ nhất, nó khiến CLB bất lực trong việc giữ chân ba ngôi sao lớn ở hàng thủ là Andreas Christensen, César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, những người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Chelsea không còn sức kháng cự trước sự theo đuổi của những đội bóng hướng về ba cầu thủ này. Thậm chí, theo những chuyên gia, đây sẽ là nguồn cung cấp cầu thủ miễn phí chất lượng cho các CLB ở châu Âu.

Đã vậy, ở chiều ngược lại, sau khi mất đi ba nhân tố quan trọng ở hàng thủ, Chelsea lại không được mua sắm thêm lực lượng. Có nghĩa rằng, The Blues chỉ được phép duy trì "thoi thóp" và gần như không thể vươn lên đỉnh cao.

Chelsea không có nhiều nguồn thu trong thời gian tới nhưng chi phí vận hành lại quá lớn.

Tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó bởi CLB gần như không có nguồn thu khi tỷ phú Abramovich bị đóng băng tài sản. Các cửa hàng bán đồ lưu niệm không được mở cửa, không được đón cổ động viên tới sân, không có nguồn thu từ tài trợ mới… có thể khiến The Blues thiệt hại hàng chục triệu bảng.

Đã vậy, các nhà tài trợ hiện tại sẽ tháo chạy khỏi Chelsea vì sợ… liên lụy. Hãng viễn thông Three đang xem xét cắt hợp đồng với The Blues. Hợp đồng tài trợ áo đấu của Three có giá 40 triệu bảng mỗi năm. Cùng với đó, những nhà tài trợ khác như Nike (hợp đồng 55 triệu bảng/năm), Hyundai, Hublot (khoảng 15 triệu bảng/năm)… đều đang quan sát động thái để rời khỏi CLB.

Trong khi đó, chi phí vận hành của CLB rất lớn. Chelsea đang là CLB có quỹ lương cao thứ hai ở Premier League (chỉ sau Man Utd) với 155 triệu bảng/năm. Ngay cả khi bị "giới hạn", chi phí tập luyện, di chuyển trước trận đấu lên tới 20.000 bảng/trận, còn chi phí quản lý, vận hành sân vận động được giới hạn là 500.000 bảng/trận.

Chelsea không thể kháng cự để giữ chân những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng như Rudiger.

Chính vì lẽ đó, The Blues hoàn toàn có thể sụp đổ vì không có quá nhiều nguồn thu ở thời điểm này. Không loại trừ khả năng, những trụ cột sẽ "tháo chạy" hàng loạt khỏi con tàu đắm Chelsea trong mùa Hè 2022.

Nếu vậy, đó thực sự là điều đáng tiếc bởi Chelsea đang là "ông lớn" ở Premier League và vô cùng thành công. Lệnh cấm của Chính phủ Anh có thể là bước ngoặt, khiến cho một đế chế dần suy tàn.