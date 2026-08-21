Tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan: Vị thế cửa trên, xóa sạch nỗi sợ hãi

Khi Xuân Son bắt đầu hóa “siêu nhân”…

“Siêu nhân”, đó chính xác là từ mà trang Seasia Goal (Indonesia) dùng để nói về Xuân Son sau cú bay người đánh đầu vào lưới Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur. Đó là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Malaysia. Bàn thắng mở tỷ số của Xuân Son giống như đã mở ra “nút thắt” quan trọng, giúp đội tuyển Việt Nam tiến gần tới tấm vé vào chung kết.

Xuân Son bắt đầu thể hiện sự đáng sợ ở vòng loại trực tiếp ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Và tới trận bán kết lượt về với Malaysia, Xuân Son tiếp tục “xâm chiếm” trên khắp mặt báo khi lập cú đúp cho đội tuyển Việt Nam sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trên tờ ESPN, nhà báo Gabriel Tan đã gọi Xuân Son là “sự khác biệt” lớn của đội tuyển Việt Nam khi chỉ cần 30 phút vào sân từ băng ghế dự bị để thay đổi cục diện trận đấu với Malaysia.

Sự “thức giấc” của Xuân Son là điều đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam. Không quá khi nói rằng, ở ASEAN Cup 2024, tiền đạo sinh năm 1997 đã tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam nhờ sự tỏa sáng ở giai đoạn loại trực tiếp. Chân sút của CLB Nam Định đã ghi 3 bàn vào lưới Singapore và 2 bàn trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

Ở giải đấu năm nay, Xuân Son có vẻ như đang đi trên con đường cũ. Tiền đạo gốc Brazil đã ghi 3 bàn sau hai lượt trận bán kết gặp Malaysia. Tới trận chung kết, Xuân Son sẽ một lần nữa đối đầu với Thái Lan.

Đây là đối thủ mang tới nhiều cung bậc cảm xúc với Xuân Son. Chân sút này đã trở thành người hùng trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 khi đóng góp cú đúp. Tuy nhiên, tới trận lượt về, anh lại không may dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn. Sau một hành trình nỗ lực, Xuân Son đã trở lại với khí thế ngút trời.

Chưa thể nói rằng đây là phiên bản tốt nhất của Xuân Son nhưng anh vẫn chứng minh tầm quan trọng ở thời điểm quyết định. Tờ The Star (Malaysia) đã nói về sự nguy hiểm của Xuân Son, với khả năng hoạt động độc lập: “Dù bị theo kèm sát tới đâu nhưng Xuân Son chỉ cần một cơ hội là đủ. Tiền đạo này đã trải qua trận đấu tốn khá nhiều thể lực khi thường xuyên di chuyển ra sau lưng hậu vệ Malaysia”. Trong khi đó, tờ Bharian thừa nhận bản năng của “sát thủ” đã giúp Xuân Son tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Chắc chắn, đội tuyển Thái Lan sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn Xuân Son. Nhưng ở góc độ nào đó, điều này vô tình sẽ giúp các vệ tinh khác xung quanh cầu thủ này như Đình Bắc, Hoàng Hên, Hai Long hay Tài Lộc tỏa sáng. Xuân Son sẽ giống như thỏi nam châm hút các hậu vệ Thái Lan, tạo ra khoảng trống cho các đồng đội.

Xuân Son từng tạo nên "cơn ác mộng" cho đội tuyển Thái Lan ở ASEAN Cup 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Điều đáng mừng là đội tuyển Việt Nam có chiều sâu đội hình, với nhiều nhân tố chất lượng. Do đó, người hâm mộ không có cảm giác đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào Xuân Son. Tiền đạo gốc Brazil là nhân tố quan trọng nhưng không phải “họng súng” duy nhất có thể ghi bàn.

Sự biến hóa của HLV Kim Sang Sik còn khiến Xuân Son trở nên đáng gờm hơn. Không phải trận đấu nào, HLV người Hàn Quốc cũng sử dụng tiền đạo này trong đội hình xuất phát. Đôi khi Xuân Son lại sắm vai siêu dự bị như các trận đấu với Indonesia hay Malaysia (lượt về). HLV John Herdman của Indonesia đã phá sản kế hoạch theo kèm Xuân Son khi HLV Kim Sang Sik sử dụng bộ ba tiền đạo Hai Long, Đình Bắc và Tài Lộc. Hệ quả, Indonesia đã bị thủng lưới hai bàn sau 15 phút vì những kế hoạch tấn công mới mẻ của đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik hiểu quá rõ từng cầu thủ trong tay mình. Do đó, ông luôn biết cách đi từng nước cờ hợp lý nhất để tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, ngay cả khi đội tuyển Thái Lan có lên kế hoạch “bắt chết” Xuân Son, họ cũng chưa chắc thực hiện được.

Vị thế cửa trên của đội tuyển Việt Nam so với Thái Lan

Từng có giai đoạn dài, bóng đá Thái Lan giống như “con ngáo ộp” với bóng đá Việt Nam. Thậm chí, nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam ra sân với tâm lý căng cứng mỗi khi gặp Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam không còn sợ hãi Thái Lan như trong quá khứ (Ảnh: Hướng Dương).

Cho tới trước năm 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng hai lần đánh bại “Voi chiến” ở bán kết Tiger Cup 1998 và chung kết lượt đi AFF Cup 2008 (hai tên gọi tiền thân của giải ASEAN Cup). Tuy nhiên, dưới thời HLV Park Hang Seo, tình hình đã bắt đầu thay đổi.

“Những chiến binh sao vàng” đã bắt đầu xóa dần nỗi sợ hãi mỗi khi gặp đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã thi đấu tự tin hơn và dám nghĩ về chiến thắng khi gặp đối thủ này. Thống kê chỉ ra rằng, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chỉ thua 2/7 trận gặp Thái Lan trên mọi đấu trường.

Nhưng có một chi tiết đáng chú ý, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn thất bại chung cuộc trước Thái Lan trong cả hai lần chạm trán ở AFF Cup 2020 (bán kết) và AFF Cup 2022 (chung kết).

Lịch sử đối đầu của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan chỉ thực sự sang trang dưới thời HLV Kim Sang Sik. Lần đầu tiên trong lịch sử, “Những chiến binh sao vàng” thắng “Voi chiến” trong hai trận đấu liên tiếp (đều ở chung kết ASEAN Cup 2024). Đó là minh chứng hùng hồn khẳng định gió đã đổi chiều.

Có nhiều điều lý giải về sự thay đổi này. Thế hệ cầu thủ Việt Nam sau này, từ Quang Hải tới Đình Bắc, đã được rèn giũa ở nhiều đấu trường đỉnh cao và được huấn luyện với hệ thống chiến thuật hiện đại. Vì thế, các cầu thủ này tự tin hơn vào bản thân, dám thể hiện mình và không còn tâm lý e ngại trước các đối thủ mạnh (trong đó có Thái Lan).

Cũng cần phải nhắc tới sự xuất hiện của những HLV người Hàn Quốc như Park Hang Seo hay Kim Sang Sik. Họ mang theo cách quản trị kiểu gia đình, gần gũi và rất hợp với đội tuyển Việt Nam. Vì đến từ những nền bóng đá mạnh ở châu Á nên không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Dần dần, tư duy “không sợ hãi” của các HLV Hàn Quốc cũng “ngấm” vào các cầu thủ.

Quay ngược thời gian trở về năm 2019 để nghe phát biểu của HLV Park Hang Seo trước trận gặp Thái Lan ở giải giao hữu King’s Cup: “Chúng ta không đánh giá thấp Thái Lan thì sao phải sợ họ? Gặp đối thủ nào cũng không sợ. Tôi luôn dặn cầu thủ như vậy. Kể cả gặp đội mạnh như Nhật Bản cũng thế. Không có gì phải sợ hãi cả”.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo nên lịch sử của riêng mình ở ASEAN Cup (Ảnh: Minh Quân).

Dần dần, nỗi sợ hãi trước Thái Lan không còn được nhắc đến trong những câu chuyện của các cầu thủ Việt Nam, thay vào đó là sự tự tin cao độ. Còn nhớ, trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang Sik từng đề cập tới vấn đề này: “Nỗi sợ hãi của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan chỉ còn là câu chuyện quá khứ. Chúng tôi tập trung cho hiện tại, các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần rất tốt và sẵn sàng”.

Một yếu tố khác giúp đội tuyển Việt Nam xóa sạch nỗi sợ hãi mỗi khi gặp Thái Lan chính là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Ở ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam khi khiến hàng thủ Thái Lan liên tục lao đao bằng thể chất tốt và sự khôn ngoan của mình. Tiền đạo gốc Brazil đã lập cú đúp trong trận chung kết lượt đi, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tới giải đấu năm 2026, đội tuyển Việt Nam không chỉ có Xuân Son, mà có thêm Hoàng Hên và Tài Lộc. Điều đó có nghĩa rằng, mối đe dọa với hàng thủ của Thái Lan sẽ nhiều hơn so với giải đấu cách đây hai năm. Thậm chí, mối lo lắng giờ đây đã được chuyển qua Thái Lan. Trên diễn đàn bóng đá ở xứ chùa vàng, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã cầu mong Malaysia thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về, để tránh gặp thầy trò HLV Kim Sang Sik ở trận chung kết.

Trang Kirian Buriam thừa nhận: “Nếu gặp Malaysia trong trận chung kết thì Thái Lan có khả năng thắng rất cao. Còn nếu chạm trán với đội tuyển Việt Nam, có khả năng “Voi chiến” sẽ tiếp tục thua trong trận chung kết một lần nữa”.

Gió đã đổi chiều. Từ chỗ luôn sợ hãi mỗi khi gặp đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên và xóa sạch nỗi sợ hãi ấy. Giờ đây, thậm chí, chúng ta còn đang được đánh giá xếp cửa trên so với đối thủ này. Đã đến lúc, đội tuyển Việt Nam viết nên trang sử của riêng mình trong làng bóng đá Đông Nam Á.