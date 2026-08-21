Truyền thông Thái Lan dự đoán trận đấu giữa đội nhà gặp tuyển Việt Nam

Ở chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Đây là giải đấu thứ ba liên tiếp, hai đội lọt vào trận chung kết. Trước đó, “Voi chiến” lên ngôi ở giải đấu năm 2022, còn đội tuyển Việt Nam vô địch vào năm 2024.

Đội tuyển Việt Nam tự tin trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thành Đông).

Ở giải đấu năm nay, Thái Lan không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì CLB chủ quản không nhả người. Mặc dù vậy, truyền thông và CĐV xứ chùa vàng vẫn tin tưởng vào khả năng chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam.

Trang Kirian Buriram bình luận: “Theo thống kê, Thái Lan đã gặp đội tuyển Việt Nam 14 lần ở ASEAN Cup/AFF Cup. Trong đó, “Voi chiến” đã giành chiến thắng 6 trận, hòa 4 trận và chỉ thua 4 trận trước đội tuyển Việt Nam.

Dù đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình mạnh nhất ở ASEAN Cup 2026 nhưng họ vẫn luôn sợ hãi mỗi khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Uy quyền của đội bóng số một Đông Nam Á (Thái Lan) đang bị đe dọa. Các cầu thủ cần phải thể hiện quyết tâm rất lớn.

Dù đây chỉ là đội hình B của Thái Lan nhưng chúng ta vẫn đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam để lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Dù sao, Thái Lan vẫn đang xếp thứ 91 thế giới, còn đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ 99”.

Nhiều CĐV Thái Lan và Đông Nam Á đã nêu quan điểm về bài viết này. Một người bình luận: “Đội tuyển Việt Nam không còn sợ hãi khi đối đầu với Thái Lan kể từ khi họ bổ sung các cầu thủ nhập tịch gốc Brazil”.

Truyền thông và CĐV Thái Lan tự tin đội nhà có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tài khoản James Thanadat nêu quan điểm: “Nếu đội tuyển Việt Nam không có các cầu thủ nhập tịch, họ chưa chắc đánh bại được tuyển Thái Lan”.

Người tiếp theo bình luận: “Thái Lan khó thắng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này khi không có trong tay lực lượng tốt nhất”.

CĐV Bigboss Barber viết: “Đã đến lúc đội tuyển Thái Lan lấy lại vị thế số một Đông Nam Á”.

Tài khoản Shane Shannon nêu quan điểm: “Lịch sử chứng minh đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua đội tuyển Thái Lan”.

Người khác bình luận: “Khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nên cấm các cầu thủ nhập tịch ra sân”.

Tài khoản Nat Natty khẳng định: “Chỉ có đội tuyển Thái Lan mới chiến thắng nhờ sử dụng cầu thủ bản địa”.

Tài khoản Nack'z Nowichai tỏ ra bi quan: “Tôi e rằng khả năng Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này khá thấp”.

Tài khoản Surat Yennikorn bình luận: “Tại sao chúng ta cứ nói về các cầu thủ nhập tịch của Việt Nam? Họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ bản địa chất lượng mà”.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 20h ngày 22/8. Còn trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 26/8.